Pole per Zarco a Silverstone, Quartararo in seconda fila

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Johann Zarco ottiene la pole position di MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il francese della Ducati Pramac ferma il cronometro in 1’57″767 precedendo di 98 millesimi l’Aprilia di Maverick Vinales e la Desmosedici ufficiale di Jack Miller (+0″164). In seconda fila il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), seguito da Pecco Bagnaia (Ducati) e da un Aleix Espargaro (Aprilia) dolorante dopo una brutta caduta in FP4 ma mai domo. Poi gli italiani Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, prima di Jorge Martin e Luca Marini a chiudere la top 10.

“Sono contentissimo – ha dichiarato Zarco – è una pista storica e andare veloce qui ti dà piacere. Da ieri vado forte ma oggi penso di aver fatto uno step in avanti. La FP4 mi ha dato fiducia sulla gomma dura e quando siamo passati alla soft mi è stato subito tutto più facile”. “E’ un fine settimana molto buono, sono contento dell’Aprilia – ha spiegato Vinales – Stiamo costruendo tutto su una base molto solida. Ora dobbiamo continuare a spingere e a provarci per far crescere una squadra che per il momento sembra ideale per me”. Soddisfatto anche Miller. “Qui è molto divertente, soprattutto quando c’è bel tempo come oggi. Una pista lunga, vecchia scuola: non penso di poter andare più veloce, il giro è stato molto pulito”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).