PNRR e PA: ecco i corsi di Formazione OIC per funzionari e dirigenti

Progetti di qualità e nei tempi, la sfida del PNRR

Ecco i corsi di Formazione OIC per funzionari e dirigenti PA.

La scuola di Formazione OIC organizza un ciclo di otto eventi formativi dedicato ai dirigenti e ai funzionari delle diverse amministrazioni locali e regionali per agevolare le fasi di progettazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti e rispettare le tempistiche previste dai finanziamenti. Posti limitati: le iscrizioni sono aperte.

Un totale di oltre 8 miliardi e mezzo di euro. Di questi oltre 1200 milioni di euro arriveranno in Sardegna per i progetti finanziati dal PNRR, risorse a cui vanno aggiunti 331,5 milioni del fondo complementare, i soldi provenienti dal bilancio dell’Unione europea, tra FESR e FSE, e le risorse Nazionali del PSC.

Si tratta di un ingente quantitativo di finanziamenti che si tradurranno per la nostra amministrazione pubblica, in un numero consistente di progetti da redigere, realizzare e rendicontare in tempi relativamente stretti. Per questo la Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari ha deciso di organizzare una serie di otto eventi formativi indirizzato ai dirigenti e ai funzionari delle amministrazioni locali e regionali. I percorsi, a cui è già possibile iscriversi e che possono essere frequentati anche singolarmente, si terranno tra gli inizi di settembre e ottobre e sono a numero chiuso.

“Non si tratta di eventi riservati ai soli tecnici, ma di formazione multidisciplinare aperta anche alle altre figure amministrative – spiega il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Sandro Catta –. Siamo in un momento storico nel quale è richiesto uno sforzo importante all’amministrazione: abbiamo la massima fiducia nelle professionalità interne alla Pubblica amministrazione, allo stesso tempo conosciamo le difficoltà cui funzionari e dirigenti vanno incontro quotidianamente, in particolare a causa delle carenze di organico. Abbiamo pensato all’organizzazione di questi percorsi proprio per agevolarli e supportarli attraverso una formazione ad hoc di alto livello, ad esempio sul Project management o per quanto riguarda le specifiche del PNRR”.

I percorsi

I temi al centro dei percorsi formativi sono della massima attualità. Si va dalle specifiche necessarie per rendicontare efficacemente i progetti finanziati con il PNRR, all’approfondimento del nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), passando per l’analisi delle ultime novità in materia di appalti e subappalti, anticorruzione e trasparenza.

Non manca un corso di carattere tecnico finalizzato alla gestione dei progetti in Building Information Modeling – BIM, ovvero con modellazioni tridimensionali parametrizzate molto sofisticate e all’avanguardia.

Chiudono il catalogo un evento dedicato alla gestione dei rifiuti e delle cosiddette materie prime secondarie, ovvero gli scarti di produzione che necessitano di processi di riciclo per rientrare nel sistema produttivo, e un corso dedicato al Project Management dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di gestione dei progetti e dei processi.

Le specifiche degli otto corsi di formazione sono disponibili sul sito internet dell’Ordine e della Scuola di Formazione OIC.