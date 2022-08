Pitbull incustodito in spiaggia a Villasimius

Ieri a Villasimius i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti sulla spiaggia di località “Noteri”.

Alcuni turisti avevano riferito di nutrire timori per la presenza nei pressi dello stabilimento balneare “Il Faro” di un cane di razza Pitbull che aveva creato lo scompiglio fra i presenti, andando ad annusare le loro borse.

I militari hanno individuato e segnalato alla competente autorità amministrativa per omessa custodia di animali la 28enne proprietaria del cane che si è giustificata sostenendo che il cane non sarebbe pericoloso, ma non era stata questa la sensazione che avevano avuto gli ospiti della spiaggia, come è ben comprensibile.