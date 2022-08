Perdite idriche a Lodè,la sindaca contro Abbanoa:”situazione intollerabile”

“Perdite idriche a Lodè, dove stiamo facendo i conti con l’inadeguatezza di Abbanoa. Da oltre 20 giorni alcune abitazioni sono prive di acqua, una situazione intollerabile, a maggior ragione durante il periodo estivo”.

La denuncia arriva direttamente dalla sindaca Antonella Canu, che esprime forte preoccupazione per i grandi disagi causati dall’inefficienza del servizio idrico di Abbanoa.

“Sono molto preoccupata per i miei compaesani – afferma la sindaca Canu –. Mesi fa abbiamo segnalato alcuni guasti alle condotte idriche su tutto il territorio comunale che stanno causando non pochi disagi alla popolazione, ma finora nessun intervento è stato utile per risolvere questi problemi. Nonostante i numerosi solleciti ai responsabili di Abbanoa riguardanti anche perdite idriche e altri guasti che si verificano all’ordine del giorno, si continua a non intervenire per rimediare a tale situazione”.

“Addirittura – prosegue la sindaca di Lodè – c’è almeno un’intera famiglia che vive senz’acqua da oltre 20 giorni. Si tratta di una situazione inaccettabile alla quale bisogna porre rimedio con urgenza. Purtroppo siamo impotenti di fronte all’inefficienza del sistema idrico e di Abbanoa, ma continueremo a lottare per cambiare questo sistema e per evitare questi gravi disservizi sulla distribuzione di un bene primario come l’acqua”, conclude Canu.