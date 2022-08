Perde il controllo della moto sulla SS131, grave 52enne di Serramanna

Perde il controllo della moto un 52enne di Serramanna, alla guida della sua HONDA BURGMAN 400. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo verso Nuraminis impattando il guardrail, finendo la corsa a bordo strada.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri sono intervenuti su richiesta di pronto intervento 112, sulla SS 131 al km 2,086, complanare R4, direzione Sassari.

L’uomo è stato trasportato con elisoccorso 118 in codice rosso presso l’ospedale di Cagliari Brotzu, in prognosi riservata per gravi traumi alla testa, in pericolo di vita.

advertisement

I documenti di guida e di circolazione sono risultati essere in regola. Il veicolo non marciante, è stato rimosso e posto sotto sequestro, temporaneamente affidato a un custode giudiziario tramite soccorso stradale autorizzato.

La viabilità è stata rallentata con 3 Km di coda in direzione nord sulla SS 131. Indagini in corso.