Paulilatino: 30 giorni a Teatro

Si rinnova al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino la rassegna “30 giorni a Teatro”, consueta programmazione annuale a cura del Teatro Instabile.

Ad inaugurarla domenica 28 agosto alle 21:00 un viaggio nel mondo della Percussione e del Ritmo. In questo concerto, un giovanissimo ensemble di percussioniste/i, provenienti da diverse zone dell’isola, proporranno brani dal carattere e dalla tradizione Marching Americana, utilizzando anche la Body Percussion; verranno proposti brani dal repertorio minimalista di Steve Reich, per arrivare ai grandi temi dalla tradizione Brasiliana Samba e Bossa Nova. L’ensemble sarà composto dagli allieve/i ed ex allieve/i provenienti dalla scuola di percussioni del prof. Andrea Foddai, che per l’occasione guiderà i giovani percussionisti Alessandro Baroni, Eleonora Bazzoni, Dalila Borra, Anna Cocco, Alicia Corrias, Eleonora Fagioli, Leonardo Lotta, Emma Puddu, Lorenzo Tola.

Seguirà lunedì 29 agosto alle 19:00 il debutto in prima Nazionale dello spettacolo “I musicanti di Brema”; una co-produzione Teatrop e Teatro Instabile che intercetterà stili narrativi differenti, la musica dal vivo originale, disegno in sand art e voce narrante. Insieme alla recita del 30 agosto, i due appuntamenti sono i primi di alcune proposte per i bambini presenti nel programma. Ci sarà spazio anche per il pubblico adulto chiamato ad assistere a spettacoli differenti per stile e linguaggi e quindi occasioni di Teatro per un’ampia fascia di pubblico.

Per i più piccoli il 1° il 2 e il 5 settembre una versione di Cappuccetto Rosso proposto dalla compagnia Teatrop che si avvale dell’antica forma di narrazione giapponese del Kamishibai ovvero “dramma di carta”.

A seguire dal 6 settembre la nuova produzione della compagnia Teatro Actores Alidos “Tic Tac Tac Tic” spettacolo rivolto a tutti e una riflessione sul valore del tempo e su ciò che facciamo mentre questo sta passando. L’espressività del corpo che si rivela attraverso la danza e la clownerie.

Nella parte centrale della rassegna arrivano poi gli appuntamenti per il pubblico più adulto.

Il 12 settembre torna al Deledda “Cirano… di Bergerac” del Teatro Instabile. Il suo impianto da commedia dell’arte ha affascinato platee di giovani e meno giovani. Seguirà “Divertenti equivoci” della Bottega dei Teatranti, liberamente tratto da due atti unici di E. De Filippo e A. Cechov che sarà in scena dal 20 settembre. Il sempre verde “Carovana dei sogni… storie d’amore e di follia” propone dal 27 settembre nuove letture e brani ispirati a vecchi e nuovi conflitti, un reading con musica dal vivo a cui fa sfondo il capolavoro “Guernica”, manifesto contro la brutalità della guerra. Ancora impegno sociale dal 30 settembre nello spettacolo “Cicatrici” della compagnia S’Arza Teatro. Tre personaggi, estrapolati dal romanzo di Steinbeck “La valle dell’Eden”, vengono proiettati in uno spazio fra il reale e l’onirico dove, come la vita ci insegna, le ferite non si rimarginano senza lasciare segni.

Dal 3 ottobre torneranno gli spettacoli per i piccoli spettatori. Aprirà la compagnia pugliese Molino d’Arte con l’esilarante giallo “Lo strano caso del dr Jekyll e del sig Hyde”. Dal 6 ottobre la noia come motore di curiosità e ricerca in mondi fantastici, sarà il tema di “Uffa!” della compagnia L’Effimero Meraviglioso.

Chiuderà la rassegna il 15 ottobre lo spettacolo “Il bosco di carta”. Ultima fatica del Teatro Instabile in co-produzione con il Teatrop, ispirato ai drammatici incendi del Montiferru del 2021, promuove un messaggio di speranza e di rinascita frutto dell’incontro tra un pastore-folletto e una giovane turista.

Grazie ai contributi di Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna, la rassegna è un’intensa e variegata occasione per il vasto pubblico che gravita intorno al Teatro Grazia Deledda.