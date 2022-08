Ozieri: prende servizio una Pediatra di Libera Scelta. A darne notizia il Distretto Socio Sanitario di Ozieri che, di concerto con la Direzione della Asl n. 1, comunica alla popolazione le modalità per la scelta del nuovo pediatra: di presenza o via mail dal 01 settembre.

Ozieri: prende servizio una Pediatra di Libera Scelta

Ozieri: prende servizio una Pediatra di Libera Scelta. A darne notizia il Distretto Socio Sanitario di Ozieri che, di concerto con la Direzione della Asl n. 1, comunica alla popolazione le modalità per la scelta del nuovo pediatra: di presenza o via mail dal 01 settembre.

Ozieri: prende servizio una Pediatra di Libera Scelta – Sassari, 29 agosto 2022 – Nell’ambito territoriale n. 4 di Ozieri – Pattada – Nughedu – Mores – Ittireddu – Ardara – Tula, da giovedì 01 settembre 2022, prenderà servizio la dottoressa Dina Fantasia ( ambulatorio in via Fratelli Rosselli n.12, Ozieri) con orario lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.30.

La dottoressa riceverà in ambulatorio su appuntamento: per mettersi in contatto con lei è sufficiente comporre il 347 0909364.

Come effettuare la scelta del nuovo Pediatra

Dal primo settembre e’ possibile presentarsi negli uffici per la Scelta e revoca del Medico del Distretto di Ozieri muniti di documento di identità del genitore e della tessera sanitaria del minore nei seguenti giorni:

OZIERI , via Colle Cappuccini

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00

advertisement

Sempre dal 01.09.2022 è possibile inviare una richiesta via mail all’indirizzo sportellosau.distrettoozieri@aslsassari.it

Nella mail dovranno esser indicati:

– il nominativo del pediatra che si intende scegliere;

– la copia del documento di identità del genitore;

– la copia della tessera sanitaria del minore;

– il recapito telefonico del genitore che presenta la richiesta.

La documentazione deve essere allegata esclusivamente in formato PDF.

Si comunica alla popolazione che la scelta della nuova pediatra è fortemente consigliata ai genitori dei bambini “temporaneamente assistiti” dalla dottoressa Maria Antonietta Murru in quanto non è previsto un trasferimento automatico.