Oristano: Propagazioni Festival

Secondo appuntamento con il Propagazioni Festival, in programma fino a sabato 20 agosto, tra la biblioteca comunale nella pineta di Mandriola (Comune di San Vero Milis) e l ‘ Hospitalis Sancti Antoni a Oristano.

Per questa seconda giornata di festival, sarà il giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni a Oristano a ospitare il secondo laboratorio di lettura dedicato a bambinə della scuola primaria (per un massimo di 15 partecipanti) che insieme a Stefania Sanna, alle 19, daranno sfogo alla loro creatività e si cimenteranno nella lettura de «La luna di Kiev» (G.Rodari, Einaudi 2022).

Nel Chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni spazio poi al reading multimediale, con inizio alle 21, di Sara Giglio e Antonio Farris e con le suggestive immagini del fotografo Michele Ardu che raccontano della sua terra, la Sardegna, ferita dal fuoco.

Sempre sul tema, a seguire, la nota veterinaria oristanese Monica Pais presenterà il suo libro «L’incendio del bosco grande» (Longanesi, 2022), affiancata da Andrea Cadoni. Raccontata a due voci da Monica e da Metà, la piccola volpe sopravvissuta, la storia dell’incendio del grande bosco del Montiferru si scolpisce in queste pagine che raccontano l’epica lotta per la salvezza e la salvaguardia di ciò che abbiamo di più caro: quel mondo naturale cui noi stessi apparteniamo.

La proiezione di «Racing extinction» chiuderà questa seconda giornata. Sotto la direzione del regista Premio Oscar Louis Psihoyos, questo documentario si propone come una finestra aperta sul ruolo dell’essere umano in una potenziale estinzione di massa che potrebbe colpire il pianeta in tempi non eccessivamente remoti, causando la fine di oltre metà delle specie presenti al momento.

Informazioni| L‘ingresso a tutti gli eventi e ai laboratori è gratuito. È possibile prenotare i posti inviando un messaggio whatsapp al numero di cellulare 3517470494.

Le attività del Propagazioni Festival in programma per il 18-19-20 agosto sono finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna, l‘Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; realizzate con il supporto del comune di Oristano, della Fondazione Oristano, del comune e della biblioteca comunale di San Vero Milis e in collaborazione con la cartolibreria La Matita di Oristano e la “Effetto Palla Onlus”.

Il Festival | “Propagazioni” nasce con lo scopo di promuovere e incentivare la lettura attraverso una serie di attività che avranno il compito di stimolare una profonda riflessione su temi d‘attualità di cui le promotrici e i promotori sentono l‘urgenza di parlare. Gli incontri proposti faranno dunque da cassa di risonanza per quelle realtà e problematiche della nostra società sulle quali è necessario soffermarsi a ragionare, per prendere coscienza attraverso una nuova consapevolezza collettiva e cercare infine di progredire apprendendo e formulando delle soluzioni condivise e applicabili.

Inaugurato a giugno con due iniziative legate al Pride Month, il festival ha in calendario degli eventi di anteprima tra luglio e agosto ed entrerà poi nel vivo della programmazione con un‘intensa settimana di attività a settembre.

L‘associazione Heuristic | Heuristic è un‘associazione culturale di base a Oristano che opera nelle arti, con particolare attenzione alla contemporaneità e alla sperimentazione. Il termine Heuristic, tratto dalla filosofia antica, rappresenta metaforicamente il continuo divenire di un‘area del fare umano che attraverso percorsi complessi, fugge le convenzioni e si rinnova creando conoscenza: l‘arte. La progettualità dell‘associazione è indirizzata con forza alla creazione di legami e collaborazioni tra le realtà artistiche isolane e il resto del mondo, attraverso scambi e partecipazioni, commissioni artistiche e produzioni inedite, che favoriscono lo scambio tra paesi e scene artistiche.