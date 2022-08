Olbia, morte cozze e arselle per 1,5 milioni di euro

Olbia: mare troppo caldo muoiono cozze e arselle per un danno di 1.5 milioni di euro. Giagoni (lega): “Urge intervento e tavolo di confronto con il comparto.”

Cagliari, 22 agosto 2022 –

Una parte delle cozze, arselle e ostriche degli allevamenti del golfo sono morte per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno. Il caldo record ha innalzato le temperature marittime anche fino ai 30 gradi.

“A causa del caldo che ha innalzato di troppo la temperatura dell’acqua una moria di molluschi ha colpito il Golfo di Olbia, recando danni al Consorzio dei molluschicoltori olbiesi per oltre 1 milione e mezzo di euro. – a intervenire sulla questione, che sta destando forti preoccupazioni tra le cooperative di molluschicoltori, è il segretario regionale Lega Sardegna Dario Giagoni – I molluschi si sono ritrovati in un acqua con temperature che in alcuni punti hanno raggiunto addirittura i 30 gradi.

Una condizione aggravata dalla scarsa ossigenazione per via della mancanza di venti di scirocco e maestrale. Ciò che dobbiamo chiederci è se tale moria fosse inevitabile oppure no, e stante ai dati in possesso dei molluschicoltori la risposta pare essere chiara.

Ritengo indispensabile, pertanto, procedere con l’istituzione nel brevissimo tempo di un tavolo di coordinamento con l’intento di migliorare e tutelare la filiera del mare, identificare risorse ed opportunità, stimolare e sollecitare le Istituzioni, parti sociali ed economiche. Un tavolo che avrà anche il compito di comprendere la causa dei ritardi sulle autorizzazioni nell’area di Lido del Sole, zona decisamente più congrua all’ossigenazione e destinata al trasferimento della produzione, necessari per il trasferimento delle produzioni.

Rimango a disposizione – prosegue l’esponente del Carroccio – per qualsiasi confronto e soprattutto per farmi promotore a tutti i livelli delle esigenze di questo comparto che ricopre una valenza fondamentale nella costa olbiese. In un momento come questo, di grave crisi occupazionale e ambientale, abbiamo il dovere di intervenire concretamente a difesa di ogni mantenimento del livello occupazionale.”