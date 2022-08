Nuoro, riaprono al pubblico i Giardini Pinna

Nuoro, dopo gli atti vandalici riaprono al pubblico i Giardini Pinna, installato anche un sistema di videosorveglianza. Alle 20.45 in programma lo spettacolo dell’anteprima Patapum

Domani mercoledì 24 agosto, alle 20.30, riapriranno al pubblico i Giardini Pinna di via Gramsci dopo i lavori di messa in sicurezza, recupero dell’area e restyling effettuati dal settore Verde urbano dell’amministrazione comunale, a seguito degli episodi vandalici accaduti nei mesi scorsi.

L’intervento ha visto la completa rimozione della ghiaia che è stata sostituita da un prato verde posato a rotoli. In aggiunta a quelli esistenti, sono stati anche posizionati nuovi arredi per i bambini e famiglie. Infine, è stato installato un sistema di videosorveglianza che servirà da deterrente a episodi di vandalismo.

In occasione dell’inaugurazione, l’attrice Monica Corimbi della compagnia Bocheteatro proporrà, con inizio alle 20.45, lo spettacolo dell’anteprima Patapum, “Imma, l’albero e il cane”, evento dedicato all’infanzia. Inoltre verrà installata la terza casetta “Patapum” della città (dopo quella posizionata nei giardini di Nicola in via Trieste e in piazza Su Cuzone) per lo scambio gratuito dei libri.

advertisement

«A fine luglio, siamo stati costretti a chiudere i Giardini Pinna a causa dell’azione scellerata di ignoti – spiega l’assessora al Verde urbano Eleonora Angheleddu -.

Purtroppo sempre più spesso assistiamo a episodi di inciviltà e vandalismo che non risparmiano neanche i giochi per i bimbi, all’interno dei Giardini Pinna così come in altri spazi cittadini. Si tratta di una lesione al decoro della città. L’appello è al rispetto, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di una comunità coesa, capace di collaborare per costruire bellezza».