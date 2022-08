Notte di San Lorenzo 2022: osservazioni astronomiche in Italia

Astronomitaly, la Rete del Turismo Astronomico, ha organizzato un ricco programma di eventi ed esperienze astronomiche con telescopio da Nord a Sud Italia per la Notte di San Lorenzo di quest’anno.

Mercoledì 10 agosto 2022 giungerà infatti la notte astronomica più attesa dell’anno, quella in cui si guarda il cielo e si prova a idealizzare la frase “la sera in cui i sogni diventano realtà”, perché secondo l’antica tradizione, chi osserva una stella cadente può esprimere un desiderio e farlo diventare reale, a patto di non dirlo a nessuno.

E’ una data dal denso carico di tradizioni e magia, anche se a livello astronomico, la sera del 10 di agosto non coincide quasi mai con l’apice delle stelle cadenti Perseidi. La sera del 10 agosto è stata infatti scelta come periodo ideale per guardare il cielo stellato e le stelle cadenti, essendo una notte di mezza estate.

Per l’occasione, Astronomitaly ha organizzato un ricco calendario di date ed eventi astronomici, con osservazione non solo delle stelle cadenti, ma anche delle meraviglie del cielo stellato come la Luna, i pianeti Giove e Saturno, stelle, nebulose, galassie e ammassi. Quest’anno l’apice delle Perseidi sarà attorno al 12-13 agosto, ma siccome sarà Luna Piena, il periodo migliore per osservare le stelle cadenti sarà tra 1 e 7 di agosto, durante la fase di Luna crescente.

Di seguito si trova il ricco calendario di date ed eventi astronomici con osservazione al telescopio:

ASPETTANDO SAN LORENZO – 9 AGOSTO 2022

Serata astronomica al Parco Laghi Orvieto , UMBRIA.

Cena astronomica a Villa Toscana , TOSCANA.

LA NOTTE DI SAN LORENZO – 10 AGOSTO

Astrotrekking in Val di Sole , TRENTINO ALTO ADIGE.

Cena con degustazione di vini all’Azienda Vitivinicola Rota , EMILIA ROMAGNA.

Notte di San Lorenzo all’Azienda Agricola Valle Marina , LAZIO.

Osservazione al telescopio e degustazione di vini all’Azienda Agricola Vetrere , PUGLIA.

Cena sotto le stelle a Villa Laura, Borgo San Faustino , UMBRIA.

Osservazione della volta stellata a Este , VENETO.

E’ la notte dei desideri, osservazione al telescopio ad Ayas , VALLE D’AOSTA.

Cena con osservazione al telescopio a Hic Et Nunc , PIEMONTE.

Osservazione del cielo stellato a Sauris , FRIULI VENEZIA GIULIA.

Grigliate astronomiche al Castello di Petroia , UMBRIA.

Pic Nic astronomico al Castello di Semivicoli , ABRUZZO.

Grande osservazione di stelle e pianeti al telescopio a Tenute Murola , MARCHE.

Cena sotto le stelle con osservazione al telescopio alla Tenuta Garetto , PIEMONTE.

Osservazione al telescopio al Tancia Hostel House , LAZIO.

Notte di San Lorenzo alla Rocca di Arignano , PIEMONTE.

Osservazione astronomica in collaborazione con MTV Basilicata a Lavello , BASILICATA.

LA NOTTE DI SAN LORENZO E’ SOLO IL PRINCIPIO

11 agosto – Osservazione delle stelle a San Lorenzo Micigliano , LAZIO.

11 agosto – Evento astronomico con degustazione a Villa Grazioli , LAZIO.

12 agosto – Cena astronomica al Castello di Casole , TOSCANA.

12 agosto – Notte di stelle presso la Cantina Donnafugata dell’Etna, Randazzo , SICILIA.

12 agosto – Grande osservazione di stelle Luna e pianeti in frazione Semivicoli , ABRUZZO.

12 agosto – La Notte della Luna Piena alla Cantina Le Cimate , UMBRIA.

13 agosto – Osservazione astronomica alla cantina Marco Carpineti , LAZIO.

Per consultare tutti gli eventi sul territorio italiano, visitare la mappa della rassegna astronomica 2022 a cura Astronomitaly .

