Non accettano il Pos, finanza conta almeno 7 violazioni a Sassari

Non accettano il Pos e i clienti allertano la guardia di finanza. A seguito delle nuove misure di legge introdotte per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che hanno anticipato al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari hanno avviato i controlli sull’osservanza della normativa di riferimento.

Nelle ultime due settimane sono state riscontrate sette violazioni della specie, accertate per lo più nell’ambito di controlli a bar, ristoranti e tabaccherie delle località turistiche, in alcuni casi scaturiti a seguito di esposti presentati da clienti.

Nei confronti dei predetti esercenti, i finanzieri hanno dunque proceduto alla contestazione della violazione, trasmettendo i relativi verbali alla Prefettura di Sassari, Autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

advertisement

Si specifica che l’obbligo di accettazione di tale tipologia di pagamenti è indipendente dall’entità del corrispettivo e dalla natura del cedente o prestatore.

La sanzione non è applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane e saranno intensificati in occasione delle imminenti festività.