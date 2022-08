Naro: Conversazione sull’Identità

Venerdì 19 agosto 2022 alle 18 presso il Castello, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’Estate Narese.

Agrigento – Su invito dell’Amministrazione Comunale di Naro, nell’ambito dell’Estate Narese 2022, il prossimo venerdì 19 agosto 2022 alle ore 18 presso il Castello, il Lions Club Valle dei Templi, presieduto dal professor Francesco Pira, ha promosso una Conversazione sull’Identità, che vede coinvolti il filosofo professor Luciano Carrubba e il Dirigente Scolastico e scrittore professor Michele Di Pasquali. I lavori saranno aperti dal Sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, dai saluti delle autorità Lions presenti.

Un momento culturale sicuramente ricco di spunti durante il quale il tema sarà quello ed in particolare quello dell’Identità Siciliana e quello dell’identità digitale e i processi in atto di fragilizzazione e vetrinizzazione sul web. Sarà proprio il filosofo Carrubba a coordinare l’evento culturale in cui si parlerà anche dell’ultimo libro “L’Ascaro” di Michele Di Pasquali un saggio storico/narrative che esplora uno dei periodi storici più controversi della Sicilia: dal 1940 sino quasi il 2000 e il Presidente del Club, Pira, parlerà del suo “Piraterie 2 La Vendetta”, racconti brevi in sette sezioni su come i media si stanno, di fatto, trasformando in mero specchio della società anche nei suoi aspetti più deteriori.

Per ulteriori informazioni: Prof. Francesco Pira – Presidente Lions Club Valle dei Templi

advertisement

Tel: 347 7119148

mail: franz.pira@gmail.com