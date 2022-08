Nardo Marino rinuncia alla candidatura

Ho scelto di non candidarmi per le prossime elezioni politiche per motivi personali.

Sarò comunque al fianco dei candidati di Italia Viva e Azione in questa importante campagna elettorale che, ne sono convinto, sancirà il successo di un progetto politico in cui credo fortemente.

On. Nardo Marino