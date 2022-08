Musei Garibaldini aperti dal 10 al 15 agosto

Estate nei Musei in Sardegna 2022

Aperture straordinarie per le Festività di Ferragosto ai Musei Garibaldini di Caprera d al 10 al 15 agosto 2022

Una settimana d’agosto ricca di eventi per i Musei Garibaldini di Caprera, che saranno aperti eccezionalmente anche lunedì 15 agosto 2022, in occasione della festività di Ferragosto.

A partire da mercoledì 10 agosto 2022, al Memoriale Giuseppe Garibaldi, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso al pubblico alle 21.15, i numerosi turisti e visitatori presenti nell’isola, potranno accedere nelle sale multimediali, interamente dedicate alla figura dell’Eroe dei due Mondi.

Sarà l’occasione per ammirare, dalle terrazze, luoghi e panorami che si affacciano sul golfo di La Maddalena, con vista sulla Corsica. Al calare del buio, in quella che è tradizionalmente conosciuta come la notte di San Lorenzo, si potrà osservare, come ogni estate, lo spettacolo delle stelle cadenti.

Venerdì 12 agosto 2022, alle 18.00, al Compendio Garibaldino di Caprera, verrà presentato il romanzo di Pietro Picciau dal titolo “Garibaldi la spada dei Mille”, Arkadia editore.

All’ombra del pino di Clelia, lo scrittore e Gianluca Lioni, converseranno sul secondo capitolo della saga che l’autore dedica all’Eroe dei due Mondi. La manifestazione segna un nuovo appuntamento per Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi, il festival letterario organizzato dall’Associazione Editori sardi.

Si potrà assistere all’evento fino ad esaurimento posti. Sarà comunque possibile prenotare all’indirizzo e-mail:

drm-sar.museigaribaldi.caprera@cultura.gov.it

15 agosto 2022 – Ferragosto ai Musei Garibaldini.

Sole, mare e cultura per trascorrere un Ferragosto a Caprera davvero originale. I Musei Garibaldini, apriranno eccezionalmente i cancelli per accogliere chi deciderà di visitare i luoghi della cultura nei seguenti orari:

Compendio Garibaldino: dalle 8.30 alle 19.30, ultimo ingresso alle 18.45; prenotazioni al numero: 335 7505401

Memoriale Giuseppe Garibaldi: dalle 13.45 alle 19.15, ultimo ingresso alle 18.15.

I due musei effettueranno il giorno di chiusura settimanale eccezionalmente martedì 16 agosto 2022

Per ulteriori informazioni:

www.garibaldicaprera.beniculturali.it/info https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/