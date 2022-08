Mulinu Becciu: i nuovi appuntamenti di agosto 

Arcoes presenta a Mulinu Becciu un fine Agosto all’insegna dell’arte come strumento per riannodare i fili perduti del tessuto sociale, riallacciare i rapporti sociali frammentati attraverso i linguaggi della cultura.

Pronti a ripartire!

Abbiamo l’ambizione di tornare ad abitare la prossimità e la vicinanza, ricostruire le relazioni tra persone, spazi e tempi “live”: rivitalizzare un quartiere così che permetta l’incontro.

La proposta prevede il 24 agosto ore 19:00 un incontro dedicato alla poesia, con la presentazione del libro di Niccolò Porcedda: Parole per l’altrove. L’incontro con l’autore sarà moderato da Carlo Porcedda e le letture saranno a cura di Fausto Siddi. L’attività è a ingresso libero si terrà presso Mesa Noa Food Coop, Via Luigi Crespellani 48 a Cagliari.

Il 25 agosto alle ore 21:00 avrà inizio la rassegna cinematografica Sogni di gloria con la proiezioni di Lo straordinario viaggio di T.S. Pivet, di J.P. Jeunet. Seguirà il 26 alle ore 21:00 Sognando Beckham, di G. Chadha e il 27 alle ore 21 Bekas, in viaggio per la felicità, di K Kader. La rassegna e a cura del Circolo del Cinema Area 3 e si terrà presso gli spazi del PalaTennistavolo di Cagliari in via Crespellani 11.

Sia la presentazione che le proiezioni saranno a ingresso libero.

Il 24 e il 27 alle ore 20:00 si potrà consumare un aperitivo a cura di Mesa Noa Food Coop su prenotazione (5€, bibite escluse) all’indirizzo eventi@mesanoa.org

La proposta culturale rientra nell’ambito del progetto l’Arte ricuce Legami, a cura di Arcoes in collaborazione con Circolo del Cinema Area 3, ASD Marcozzi, Mesa Noa Food Coop, Rete Vivi Mulinu Becciu e con il contributo del Comune di Cagliari.