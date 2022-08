Mirtò a Golfo Aranci 

per la valorizzazione dei prodotti e della cultura sarda .

Mirtò completa il proprio percorso nei borghi più suggestivi del nord Sardegna sbarcando a Golfo Aranci

. Un approdo sicuro che proseguirà per i

prossimi tre anni

, in virtù dell’accordo con il Comune di Golfo Aranci per la creazione di un villaggio Mirtò, uno showroom permanente nel quale verranno ospitati artisti isolani, nella missione di valorizzare la cultura sarda in tutte le sue dimensioni, che è sempre stato l’obiettivo dichiarato di Mirtò.