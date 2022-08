“Mi prendo cura”: aperte domande di contributi per disabilità gravi

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi del programma “Mi prendo cura”.

“Il programma, istituito dalla Regione Sardegna, è destinato ai beneficiari dei progetti “Ritornare a casa” per ampliare la risposta assistenziale a favore delle persone con disabilità gravissime – spiega l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano Giovanna Bonaglini -.

Si tratta di un nuovo intervento, complementare al programma “Ritornare a casa”, che consente di fare fronte a bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali”.

Il contributo economico deve essere utilizzato per una delle seguenti tipologie:

– rimborso delle spese sostenute per acquisto di medicinali, ausili e protesi che non siano forniti dal Servizio Sanitario Regionale;

– rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura nelle tradizionali misure a favore dei non abbienti;

– rimborso delle spese per l’acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di coloro che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa Plus”, formalmente acquisita dall’ambito di riferimento e con esito positivo da parte dell’UVT, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione.

L’importo del contributo economico una tantum è di 2.000 euro annuali a favore di ogni beneficiario, a titolo di rimborso totale o parziale delle spese sostenute. Il contributo subirà una decurtazione determinata sulla base dell’Indicatore Isee socio-sanitario 2022 in corso di validità.

L’erogazione del contributo avverrà a cadenza semestrale.

Copia integrale dell’avviso pubblico e del modello di domanda per la presentazione delle istanze è reperibile presso l’Ufficio relazione con il pubblico, l’Informacittà e sul sito istituzionale del Comune di Oristano www.comune.oristano.it corredate dai seguenti documenti:

– documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;

– ricevute attestanti il pagamento delle spese per le quali si chiede il rimborso;

– dichiarazione personale da cui risolti che tali spese non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e da altre misure a favore dei non abbienti;

– eventuale Decreto di nomina di Tutela, Curatela, Amministrazione di Sostegno nei casi previsti.

COME FARE DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano (a mano o per posta) oppure inviate all’indirizzo mail istituzionale@pec.comune.oristano.it entro i seguenti termini il 15 settembre 2022 per il rimborso relativo al primo semestre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per il rimborso relativo al secondo semestre 2022.