Maurizio Geri con “La strada” al Paùly Onlus di Monserrato

Maurizio Geri fa tappa a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, nell’estate di Mare e Miniere , la rassegna itinerante di musica di matrice popolare, quest’anno alla sua quindicesima edizione, organizzata dall’associazione culturale Elenaledda Vox con la direzione artistica del musicista e compositore Mauro Palmas .

Domani sera, lunedì 8 agosto, la sede dell’associazione Paùly Onlus, in via del Redentore 216, ospita Maurizio Geri con “La strada”, testi e musica che raccontano viaggi di uomini e donne, per terra e per mare, in fuga da vite precarie alla ricerca di lavoro o per curiosità dell’immaginazione; brani che evocano vicende diverse di amori e amicizie in cammino, di marinai e passeggeri, di mercati e stazioni, vicende e emozioni rappresentate su un unico grande palcoscenico: la strada, appunto. Ad accompagnare il chitarrista, cantante e compositore toscano, l’Orchestra poco stabile di Mare e Miniere, ovvero Mauro Palmas al liuto e alla mandola, Marcello Peghin alle chitarre e Silvano Lobina al basso.

INFO



Si comincia alle 21.30 con ingresso gratuito. Per informazioni: mareminiere@gmail.com . Notizie e aggiornamenti disponibili sul sito www.mareeminiere.it e sui profili facebook , instagram e twitter di Mare e Miniere .