Marcinelle: Mura (Pd), tragedia attualissima di lavoro e emigrazione

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) ricorda la tragedia avvenuta l‘8 agosto del 1956 nelle miniere del Bois du Cazier in Belgio, nel distretto carbonifero di Charleroi.

“Una tragedia del lavoro e dell’emigrazione che ha un significato attualissimo. Non ci sono catastrofi delle dimensioni di Marcinelle ma gli incidenti e i morti sul lavoro sono una strage che si consuma nel silenzio, giorno dopo giorno. E l’emigrazione non avviene con la brutale formula ‘uomini contro carbone’ ma ugualmente dissangua l’Italia delle forze più giovani e competenti. La lotta per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro va di pari passo con la volontà politica di creare opportunità di occupazione dignitosa e stabile, soprattutto nelle aree interne che si spopolano”.

“Da Sardegna nel dopoguerra esodo di lavoratori in Belgio“

La deputata sarda ricorda anche “l’esodo di decine di migliaia di lavoratori che hanno lasciato la Sardegna nel dopoguerra, anche alla volta del Belgio dove, prima e dopo Marcinelle, in molti persero la vita. L’emigrazione è un male antico della nostra terra, contro il quale scuola e formazione sono unici antidoti e – conclude Mura – proprio qui la Sardegna è più debole”.