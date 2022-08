Marcello Peghin in concerto domani ad Alghero

JazzAlguer: Il chitarrista Marcello Peghin in concerto domani sera al Nuraghe Palmavera (Alghero, Ss)

Proseguono gli appuntamenti della quinta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino , in programma fino al prossimo 25 novembre.

Domani (venerdì 12 agosto) il festival lascia i confini urbani per fare nuovamente tappa al Nuraghe Palmavera , già scenario per il concerto del trio Esperanto lo scorso 19 giugno.

A risuonare tra i blocchi di calcare e arenaria a partire dalle 21.30 saranno stavolta le corde della chitarra di Marcello Peghin:

advertisement

musicista leccese di nascita ma algherese di adozione, specialista del linguaggio chitarristico tout court, tanto da dividersi tra produzioni moderne ed esecuzioni del repertorio classico antico, sua grande passione.

Attivo nell’ambito della ricerca etno-jazz, con collaborazioni e progetti in campo nazionale e internazionale, Peghin presenterà il suo nuovo progetto intitolato “Landscapes”:

un viaggio musicale dove ballate oniriche si intrecciano ad atmosfere pinkfloydiane e progressive, con incursioni nel jazz contemporaneo, nell’elettronica, nella musica antica e classica.

Le chitarre elettriche e i live electronics si alterneranno con la sua chitarra classica a dieci corde, creando quadri sonori e paesaggi musicali ibridi fatti di ricerca, sperimentalità, citazioni e improvvisazione.

I biglietti, a 12 euro (più diritti di prevendita), si possono acquistare online su www.mailticket.it e al botteghino, aperto venerdì sera dalle 20.30.

Info e prenotazioni al 3393441828 e all’indirizzo di posta elettronica jazzalguer@gmail.com .

Bus navetta in partenza alle 18 da Alghero, in via Catalogna: biglietto di andata e ritorno a 8 euro.

Info e prenotazioni al 339 34 41 828 e all’indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com.

Prossimo appuntamento con JazzAlguer domenica 4 settembre:

la rassegna tornerà in città, nel più consueto spazio de Lo Quarter, per il concerto del duo MaMa, ovvero la pianista siciliana Sade Mangiaracina e il contrabbassista algherese Salvatore Maltana, sodalizio artistico nato dalla comune collaborazione con la cantante Franca Masu, che in questa occasione assumerà la dimensione del trio, ospitando il trombettista campano Luca Aquino .

Il progetto prende vita in occasione di un’uscita discografica di prossima pubblicazione per la Tuk Music, l’etichetta fondata da Paolo Fresu: un lavoro corale, a sei mani, con brani di ognuno dei musicisti concepiti per questa particolare formazione e su misura per i suoi interpreti.

Per notizie e aggiornamenti: www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

La quinta edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna , della Fondazione di Sardegna , della Fondazione Alghero , del Banco di Sardegna , della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu, e di Nobento .

Calendario degli eventi

30 Aprile • Presentazione del libro di Vanni Masala “Le Muse del Jazz”

Luogo: Libreria Cyrano ore 12

Ingresso libero

30 Aprile • International Jazz Day: DENIA RIDLEY 4tet

Luogo: Teatro Civico ore 21:00

Biglietti: 15 euro

21 maggio: NERI PER CASO

Luogo: Teatro Civico ore 21:00

Biglietti: 20 euro

19 Giugno: ESPERANTO

Luogo: Nuraghe Palmavera ore 19:00

Biglietti: 12 euro

15 Luglio: PAOLO FRESU – RITA MARCOTULLI – JAQUES MORELENBAUM

Luogo: Lo Quarter ore 21:30

Biglietti a partire da 20 euro: 30 euro primo settore – 25 euro secondo settore – 20 euro terzo settore

27 luglio: JILL SAWARD (from Shakatak) 4tet

Luogo: Lo Quarter 21:30

Biglietti: 15 euro

31 Luglio: ORCHESTRA JAZZ DELLA SARDEGNA + WOODSTORE FT. TERO SAARTI • “Wide Sounds”

Luogo: Lo Quarter ore 21:30

Biglietti: 18 euro

5 Agosto: SARAH JANE MORRIS 6tet special guest NICK THE NIGHTFLY

Luogo: Lo Quarter ore 21:30

Biglietti: 25 euro

12 Agosto: MARCELLO PEGHIN • “Landscapes”

Luogo: Nuraghe Palmavera ore 21:30

Biglietti: 12 euro

04 Settembre: Ma.Ma. (SADE MANGIARACINA – SALVATORE MALTANA) feat. LUCA AQUINO

Luogo: Lo Quarter ore 21:00

Biglietti: 12 euro

16 Settembre: ORCHESTRA DA CAMERA DELLA SARDEGNA diretta da SIMONE PITTAU

Solisti ospiti MARCO SERINO (violino), DANIELE DI BONAVENTURA (bandoneon), MARCELLO PEGHIN (chitarra a dieci corde)

Luogo: Smart Factory Nobento (Zona Industriale San Marco) • ore 18:30 apericena – ore 20:00 concerto

Biglietti: 35 euro

18 Settembre: ENTROPY PROJECT

Luogo: Casa Gioiosa, loc. Tramariglio ore 11:30

Biglietti: 12 euro

16 Ottobre: ANAIS DRAGO • “Solitudo”

Luogo: Chiostro San Francesco ore 11:30

Biglietti: 12 euro

08 Ottobre: JAZZALGUER CONTEST GIOVANILE NUOVE BAND



25 Novembre: SIMONA BENCINI & LMG 4tet

Luogo: Teatro Civico ore 20:00

Biglietti: 20 euro