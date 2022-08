Manu Invisible insegna la Street Art a Guspini per “Bimbi a Bordo”

Manu Invisible insegna la Street Art a Guspini per “Bimbi a Bordo”.

La maschera nera dell’eroe che affascina i bambini, le bombolette spray per colorare, un vecchio pulmino giallo che riprenderà vita grazie ai colori e alla street art di Manu Invisible e dei bambini che hanno partecipato ai laboratori del Festival Bimbi a Bordo.

Inizia così la domenica della Festa Bab a Guspini. Il tema della X edizione “In leggerezza”, con profondità ha portato gli organizzatori a pensare di inserire anche gli “artisti di strada” nel programma e nei laboratori per ragazzi che per gli adulti.

La parola scelta e scritta sul bus, che i ragazzi stanno colorando, è pauroso.

L’appuntamento per gli adulti è questa sera alle ore 18.30 spazio 10 via Caprera. Tema dell’incontro : “La street art tra letteratura urbana e spazio di provocazione”.

Francesca Tuveri, assessora della Cultura del Comune di Guspini, dialogherà con Luogo Comune e Manu Invisible.