Magenta#9: “Ceffi della Bolognina”

Solo per la serata del 2 ottobre “Ceffi della Bolognina” (Bolognina Dischi), l’album d’esordio dei bolognesi Magenta#9 diventa un CD in edizione limitata e numerata a mano. Le 100 copie saranno a disposizione (assieme alla locandina dell’evento in formato 70×100) all’interno dello spettacolo organizzato per la rassegna “Bologna e Nuvole” dal Teatro Dehon, questo il link alla prevendita: https://www.vivaticket.com/it/ticket/magenta-9/183787

Dopo la vittoria di Sanremo Rock 2020 con il singolo di debutto “Non si può” i Magenta#9 ed il produttore Marco Barusso (già produttore di Lacuna Coil, Modà, Max Pezzali, ecc.) registrano l’album di debutto tra la Fonoprint di Bologna ed il BRX studio di Milano, 7 inediti e una cover: Il Cielo in una Stanza di Gino Paoli.

Un rock genuino, che unisce melodia, riff efficaci e graffianti perfezionati in oltre 30 concerti in tutta Italia che hanno generato migliaia di ascoltatori mensili e cen0naia di migliaia di play portando la band ad aprire il concerto di Gianluca Grignani a Rock in Roma lo scorso 13 Luglio.

I Magenta#9 lanciano un messaggio più che mai attuale: non si vive senza amore, siamo tutti ceffi della Bolognina! dipinto sulle serrande del quartiere ed inciso adesso anche su CD dalla voce graffiante di Alessio “Amos” Amorati, frontman ed autore dei testi.

Più che mai a loro agio sul palco i Magenta#9 presenteranno per intero il loro primo album al Teatro Dehon al loro pubblico con uno spettacolo speciale, unico, diverso dal solito concerto.

Prenderanno parte all’esibizione vari ospiti: Venere, Cinzia Zaccaroni e le “Ballerine Poliziotte” della ASD Danza Giuseppe Verdi pronte a rievocare i fasti del premiato videoclip del singolo “Non si può”!

VENERE: ar0sta bolognese, ancora minorenne, cantautrice presenta il suo primo singolo “l’abbraccio eterno” per Bolognina Dischi.

CINZIA ZACCARONI: direEamente dal palco di X-Factor 2022 per presentare il suo progetto solista.

BRISEIDE: one girl show, polistrumentista con voce soave.

Domenica 2 Ottobre 2022, ore 21.00 Ceffi Della Bolognina, la presentazione in collaborazione con Teatro Dehon, all’interno di Bologna Estate nella rassegna Bologna e Nuvole, con il patrocinio del Comune di Bologna e del Quartiere Bolognina.

Prevendita consigliata su Viva Ticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/magenta-9/183787