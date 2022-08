Luoghi e Istanti – Frammenti di Sicilia

L’accademia delle Prefi ha consegnato ieri 16 agosto 2022 gli Attestati di eccellenza in occasione dell’esposizione d’arte “Luoghi e Istanti – Frammenti di Sicilia” alle artiste Nunziella La Cognata e Silvana Federico presso il Vicolo Morelli a Ragusa Ibla.

Il paesaggio e l’uomo: questo è il binomio che caratterizza il mondo della Sicilia sud-orientale, dove la campagna arida dell’estate si mescola con il sudore atavico dei propri abitanti, dove le colline pietrose si adagiano sulle sabbiose spiagge della costa mediterranea. Nunziella La Cognata e Silvana Federico, cresciute a Ragusa, raccontano con i loro quadri questa realtà, dando voce, attraverso i colori e le forme, ad una natura che sa emozionare e stupire. Dal 16 agosto al 20 agosto 2022 presso il Vicolo Morelli a Ragusa Ibla.

Lo spazio è suggestivo: il Vicolo Morelli rappresenta la peculiarità architettonica del tipico paesaggio urbano della città barocca e farà da cornice alle opere esposte dalle artiste creando un connubio ideale fra arte figurata e realtà urbana della città barocca.

Sono esposti i lavori più rappresentativi realizzati dalle pittrici che, senza nessuna pretesa di dichiararsi artiste, si dilettano semplicemente a raccontare con la pittura quello che vedono intorno a loro. Osservando la realtà con l’entusiasmo e la genuinità di un bambino, trasformando le loro visioni in quadri. le pittrici, in questa esposizione d’arte, rispecchiano due sensibilità diverse, la Federico tende ad emozionarsi e a prediligere il suo mare fonte d’ ispirazione ed armonia, la La Cognata si esprime privilegiando il territorio e l’impronta dell’uomo e del suo ingegno. L’Accademia delle Prefi in forma ufficiale è stata presente ed ha consegnato gli Attestati di Eccellenza alle due artiste.

La mostra sarà visitabile dal 16 agosto al 20 agosto 2022 dalle ore 19:00 alle 22:00.