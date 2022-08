L’Inferno di Dante nella foresta di Seui all’anteprima di SeuInMusica

L’Inferno di Dante Alighieri rivive nel buio della foresta di Seui. Un evento a sorpresa la notte di mercoledì 10 agosto ha anticipato l’inizio del festival SeuInMusica in programma il 14 e 15 agosto nel paese della Barbagia di Seulo.

Una parete rocciosa illuminata da luci ‘infernali’ e la lettura dei passi della Divina Commedia interpretati dall’attore Valentino Mannias accompagnato dal violino di Marco Castro e con il commento di due docenti di letteratura italiana, Andrea Cannas e Duilio Caocci, hanno dato vita a uno spettacolo straordinario.

L’evento si è tenuto in ‘su presoni de Santu Perdu’, si tratta di una grande spaccatura nella montagna, a due passi dalla foresta di Montarbu, sulla quale aleggia un’antica leggenda: si narra che gli abitanti di un villaggio ormai scomparso, Santu Perdu, l’avessero utilizzata come prigione. Un luogo evocativo che ha ospitato ‘Dante in foresta’ lo spettacolo scandito dal commento e dalla lettura, con accompagnamento musicale, del quinto e trentatreesimo canto dell’Inferno della Divina Commedia.

Protagoniste assolute due tra le figure più popolari dell’opera: Francesca da Rimini e il Conte Ugolino.

Il festival SeuInMusica, organizzato dall’associazione culturale Kromatica in collaborazione con la Banda Rossini e con la partecipazione speciale dell’associazione ‘Seuesi a Cagliari e nel mondo’, entrerà nel vivo domenica 14 e lunedì 15 agosto: una maratona di suoni, da mattina a sera, tra jam session e aperitivi musicali. Ospiti di punta di questa settima edizione saranno Gavino Murgia e Dj Gruff. Ci sarà anche il trombettista Riccardo Pittau e i concerti di Hola la Poyana, Pororoca Trio, Matteo Muntoni, il duo Follesa&Schirru e la SeuInStreet band.

Il programma completo e gli aggiornamenti del festival sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di SeuinMusica.