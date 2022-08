LIBER LIBRI ESTATE – HOTEL TERMINAL/VILLA LA MERIDIANA CAROLI HOTELS – LUGLIO/SETTEMBRE – APPUNTAMENTO 26 AGOSTO CON SILVESTRO LO CASCIO

Liber Libri Estate il 26 agosto con Silvestro Lo Cascio

Prosegue fino al 10 settembre a Santa Maria di Leuca la seconda edizione di Liber Libri in Estate, rassegna di incontri letterari organizzata dalla Libreria Antica Roma di Taviano e Caroli Hotels nei giardini e nei saloni dell’ottocentesca Villa La Meridiana e sul dehor dell’ Hotel Terminal.

Liber Libri, dunque, si sdoppia dal suo classico appuntamento autunnale che si svolge già da alcune edizioni a Gallipoli.

Proprio la Libreria Antica Roma di Gianni Coppola, protagonista della scena culturale salentina e punto di riferimento nella promozione della lettura verso i giovani e non solo, curerà il nuovo corso dei salotti letterari di alto pregio con inviti ad autori di altissima levatura nel lembo più estremo d’Italia con tutto il suo fascino naturale.

Ventiquattro appuntamenti, sotto la direzione artistica di Mariangela Simone, scandiranno l’evolversi della rassegna letteraria gratuita costruita per la promozione culturale del territorio.

L’inizio delle presentazioni è fissato per le 21:00 quando le magiche ore blu che solo a Santa Maria di Leuca si possono godere trasformeranno l’atmosfera in magia. A quell’ora si darà il via ai momenti di reading letterari, presentazione e firmacopie.

Appuntamento venerdì 26 agosto alle 21:00 con Silvestro Lo Cascio e il suo ultimo lavoro “L’estate dura poco” (edito da Scatole Parlanti).

Dialoga con l’autore, Mariangela Simone.

Psicologo e psicoterapeuta, da anni impegnato nella ricerca e nello studio delle personalità antisociali/psicopatiche e dei comportamenti devianti, pubblicando in merito diversi articoli su “Psichiatria e Psicoterapia”.

Componente di ricerca “Pericolosità sociale, rischio di recidiva e fattori di personalità in soggetti condannati per reati di mafia e per reati sessuali” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP( del Ministero della Giustizia.

Questi gli altri appuntamenti: 27 agosto con Candida LIvatino “Dagli scarabocchi alla firma”; 31 agosto con Giada Giovagnoli “Cos’hai nel sangue”; 10 settembre con Donatella Di Paolo e Lorenzo Ticca “volevamo conquistare il cielo”.

“Siamo soddisfatti – sottolinea Gianni Coppola – del calendario di incontri che siamo riusciti con grandi sforzi a mettere in piedi senza alcun sovvenzionamento pubblico.

Una serie di presentazioni con autori importanti che renderanno speciali le serate estive a Santa Maria di Leuca nello splendido scenario incastonato tra le ville ottocentesche”.

“Attraverso la cultura Caroli Hotels – spiega Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels – vuole contribuire alla conoscenza del territorio e ad offrire un servizio ai turisti del Capo di Leuca rinnovando la proposta turistica tradizionale con degli incontri letterari di spessore”.