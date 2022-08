Liber Libri Estate: appuntamento il 4 agosto con Fabio Zuffanti e le sue “Confessioni di un malandrino”

Prosegue, fino al 10 settembre a Santa Maria di Leuca, la seconda edizione di Liber Libri Estate, la rassegna di incontri letterari organizzata dalla Libreria Antica Roma di Taviano e da Caroli Hotels nei giardini e nei saloni dell’ottocentesca Villa La Meridiana e sul dehor dell’Hotel Terminal

Liber Libri si sdoppia dal suo classico appuntamento autunnale che si svolge già da alcune edizioni a Gallipoli. La Libreria Antica Roma di Gianni Coppola, protagonista della scena culturale salentina e punto di riferimento nella promozione della lettura, curerà il nuovo corso dei salotti letterari di alto pregio: tra gli invitati figurano autori di altissima levatura.

Ventiquattro appuntamenti – sotto la direzione artistica di Mariangela Simone – scandiranno l’evolversi della rassegna letteraria gratuita, costruita per la promozione culturale del territorio. L’inizio delle presentazioni è fissato per le 21.00, quando le magiche ore blu (che si possono godere solo a Santa Maria di Leuca), trasformeranno l’atmosfera in magia. A quell’ora si darà il via a momenti di reading letterari, presentazioni e firmacopie.

Appuntamento giovedì 4 agosto alle 21.00 con Fabio Zuffanti e il suo ultimo lavoro “Confessioni di un malandrino” (edito da Baldini – Castoldi). Dialoga con l’autore Mariangela Simone.

Fabio Zuffanti inizia la sua carriera musicale nel 1993, anno in cui fonda (con Stefano Marelli e Boris Valle) i Finisterre, gruppo rock progressivo con cui realizza cinque album tra il 1994 e il 2019 e con cui suona in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Stati Uniti e Messico.

Dal 2012 porta avanti una parallela attività letteraria e giornalistica pubblicando saggi musicali, raccolte di poesie, racconti e romanzi. Studioso del percorso artistico e umano di Franco Battiato, dedica al musicista siciliano una trilogia di saggi pubblicati tra il 2018 e il 2020: “Battiato – La voce del padrone: 1945-1982, nascita, ascesa e consacrazione del fenomeno Franco Battiato”.

“Siamo soddisfatti – sottolinea Gianni Coppola – del calendario di incontri che siamo riusciti con grandi sforzi a mettere in piedi senza alcun sovvenzionamento pubblico. Una serie di presentazioni con autori importanti che renderanno speciali le serate estive a Santa Maria di Leuca nello splendido scenario incastonato tra le ville ottocentesche”.

Attilio Caputo, direttore generale di “Attraverso la cultura Caroli Hotels – spiega, direttore generale di Caroli Hotels – vuole contribuire alla conoscenza del territorio, nonché offrire un servizio ai turisti del Capo di Leuca rinnovando la proposta turistica tradizionale con degli incontri letterari di spessore”.