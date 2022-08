Liber Libri Estate: appuntamento il 12 agosto con Virginia Ciaravolo

Prosegue, fino al 10 settembre a Santa Maria di Leuca, la seconda edizione di Liber Libri Estate, la rassegna di incontri letterari organizzata dalla Libreria Antica Roma di Taviano e da Caroli Hotels nei giardini e nei saloni dell’ottocentesca Villa La Meridiana e sul dehor dell’Hotel Terminal

Liber Libri si sdoppia. La Libreria Antica Roma di Gianni Coppola, protagonista della scena culturale salentina e punto di riferimento nella promozione della lettura, curerà il nuovo corso dei salotti letterari di alto pregio: tra gli invitati figurano autori di grande caratura.

Ventiquattro appuntamenti – sotto la direzione artistica di Mariangela Simone – scandiranno l’evolversi della rassegna letteraria gratuita, costruita per la promozione culturale del territorio. L’inizio delle presentazioni è fissato per le 21.00, quando le incantevoli ore blu (che si possono godere solo a Santa Maria di Leuca), trasformeranno l’atmosfera in magia. A quell’ora si darà il via a momenti di reading letterari, presentazioni e firmacopie.

Appuntamento venerdì 12 agosto, alle 21.00, con Virginia Ciaravolo e il suo ultimo lavoro: “D’improvviso si è spenta la luce” (edito da Armando editore). Karen Visentin dialogherà con l’autrice. Virginia Ciaravolo – psicoterapeuta specialista in infanzia, adolescenza ed età adulta, criminologa e presidente dell’Associazione “Mai più violenza infinita Onlus” – si occupa prevalentemente di donne e minori. E’ esperta in reati di violenza di genere, abusi, bullismo e cyberbullismo e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Ha curato per Armando editore anche “Violenza di genere dalla A alla Z” (2021).