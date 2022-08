Lettura del mese: agosto 2022

Ogni mese un suggerimento di lettura, di ascolto, di visione. Ogni mese una proposta scelta fra i libri, gli audiolibri e i DVD della Biblioteca Emilio Lussu.

Brani tratti da romanzi, scritti autobiografici, gialli, classici della letteratura e novità bibliografiche, premi Nobel, letti dai lettori volontari della Biblioteca Emilio Lussu.

advertisement

L’appuntamento di agosto 2022 è dedicato alla lettura di un brano tratto da Il valore affettivo di Nicoletta Verna.

L’autrice

Nicoletta Verna (1976) è nata a Forlì ma vive a Firenze, dove si occupa di comunicazione e web marketing nel settore editoriale.

È autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa e ha insegnato Teorie e tecniche della comunicazione presso diversi atenei e istituti italiani.

Il suo romanzo d’esordio Il valore affettivo ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria alla XXXIII edizione del Premio Italo Calvino 2020.

Il libro



Bianca aveva sette anni quando un incidente dai contorni incerti ha innescato nella sua vita una reazione a catena, che non ha risparmiato nulla.

Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all’apparenza lo venera.

Ma tanta devozione, in realtà, nasconde un piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l’uomo è un mero strumento.

Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe mai potuto sospettare.

Valeria Aresu, cagliaritana, innamorata della lettura da sempre.

Dopo il corso di lettura espressiva organizzato dalla Biblioteca Emilio Lussu, partecipa come volontaria agli eventi di lettura.

Del libro Il valore affettivo Valeria legge le pagine dalla 77 alla 81.

Prendi in prestito il libro in Biblioteca

Il valore affettivo / Nicoletta Verna. – Torino : Einaudi, 2021

Inventario: 110283, Collocazione: GENERALE 853.92 VERNN



Prendi in prestito l’ebook della Biblioteca

Il valore affettivo / Nicoletta Verna. – [S.l.] : Einaudi, 2021

1 testo elettronico (EPUB)

Per avere tutte le informazioni su come fare per prendere in prestito l’ebook visita la pagina dedicata all’interno di questo sito.

Se vuoi leggere il libro o avere informazioni su come scaricare l’ebook, passa in Biblioteca, puoi prenderli in prestito, l’accesso è libero e gratuito, ma affrettati, la biblioteca chiude dalle ore 14 di sabato 6 sino a domenica 28 agosto.

Puoi prendere in prestito sino a 6 risorse tra libri, audiolibri, DVD e cd.