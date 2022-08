Leroy Merlin: strategia Livestream Shopping

Leroy Merlin prosegue nella strategia di Livestream Shopping con un nuovo appuntamento dedicato all’arredo outdoor

LEROY MERLIN PROSEGUE NELLA STRATEGIA

DI LIVESTREAM EXPERIENCE CON UN

NUOVO APPUNTAMENTO DEDICATO ALL’ARREDO OUTDOOR

L’azienda leader nel miglioramento della casa ha presentato venerdì 29 luglio un nuovo evento live all’insegna dell’intrattenimento e dello shopping, che ha dato il via alla nuova campagna promozionale multicanale “Summer Garden” e al concorso “Il mio Summer Garden Party”.

Rozzano (MI), 9 agosto 2022 – Leroy Merlin prosegue nella strategia di diversificazione dell’offerta di esperienze al cliente rafforzando il proprio calendario di eventi Livestream Experience. Lo scorso venerdì 29 luglio l’azienda leader nel miglioramento della casa ha presentato “Summer Garden Party”, uno show in diretta streaming trasmesso sul sito leroymerlin.it con le ultime novità sull’arredo e la decorazione per gli spazi esterni, per coinvolgere la community di clienti in un’esperienza di intrattenimento e shopping a 360°.

Dopo il successo del primo appuntamento “Barbecue, che spettacolo!”, uno show tutto dedicato alla passione del barbecue, tra offerte e ricette, trasmesso lo scorso 30 aprile e che ha visto la partecipazione della conduttrice televisiva Tessa Gelisio e dello chef Carlo di “Chef in camicia”, Leroy Merlin ha deciso di testare ulteriormente il format con un nuovo appuntamento rivolto agli appassionati arredo casa e giardino, proponendo durante la diretta delle soluzioni outdoor complete in occasione di un party estivo in giardino, rafforzando l’offerta promozionale con una campagna multicanale.

Per l’azienda, lo strumento delle live experience è strategico per valorizzare le competenze dei propri esperti, mostrare ai clienti i prodotti in situazioni d’uso, ma anche per entrare in contatto e rafforzare il proprio legame con la community grazie a contenuti utili e che stimolino la partecipazione.

A raccontare i vantaggi e le modalità di utilizzo dei prodotti e rispondere a tutte le domande degli spettatori sono stati Roberto, esperto LM del negozio di Nova Milanese, e Federico, architetto LM del negozio di Torino Giulio Cesare, che hanno anche condiviso idee e consigli su due temi principali:

l’arredo giardino o terrazzo e l’organizzazione di una festa serale in occasione di un aperitivo con gli amici.

Oltre ai prodotti e alle offerte per l’estate che è possibile trovare nei 50 punti vendita dell’azienda in Italia, come piscine, barbecue e macchine da giardino, gli esperti di Leroy Merlin hanno proposto soluzioni complete, svelato idee e ispirazioni con consigli sullo stile dell’arredo e trucchi sul fai da te.

Insieme a Roberto e Federico in un’ora e mezza di live shopping sono stati gli speaker radiofonici di Radio Deejay Andrea & Michele, veri e propri entertainer che hanno condotto e animato la live interagendo con la community da casa, e la chef Tracy, vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef Italia, che ha preparato due ricette da aperitivo sul BBQ, perfette per le sere d’estate in compagnia degli amici, e due cocktail gustosi per accompagnarle.

L’evento ha dato il via ufficiale alla nuova campagna promozionale multicanale Leroy Merlin “Summer Garden”, valida fino al 15/08 in tutti i negozi e sul sito leroymerlin.it su una selezione di prodotti di offerta dei reparti giardino, edilizia, falegnameria, decorazione e illuminazione.

Per rafforzare ulteriormente il legame con la propria community, l’azienda ha inoltre lanciato il concorso “Il mio Summer Garden”, grazie al quale i clienti potranno vincere fino a 200 euro in buoni spesa.

“Le live sono un format innovativo che ci permette di attirare e coinvolgere i clienti appassionati, proponendo loro di vivere insieme, in diretta live, un’esperienza di intrattenimento, acquisto e conversazione.

La presenza degli esperti di Leroy Merlin e degli influencer, inoltre, aumenta la dimensione umana dell’esperienza. Le connessioni emotive e le interazioni create con la community diventano il vero driver di acquisto”, afferma Caterina Clara Nincevich, Community & Network Manager di Leroy Merlin Italia.

Durante la Livestream Experience, i clienti hanno potuto interagire con gli esperti di Leroy Merlin e gli influencer via chat, ponendo domande o chiedendo informazioni sui prodotti mostrati.

Gli spettatori hanno potuto ricevere suggerimenti e consigli in tempo reale e procedere all’acquisto degli articoli che più fanno al caso loro nel corso della diretta stessa, senza mai abbandonare lo show, grazie all’esperienza immersiva che le piattaforme di Live Shopping consentono sul sito di Leroy Merlin.

“Le dirette di Livestream Shopping non sono solo televendite 2.0, ma una forma innovativa di Content Marketing che può assumere diverse forme, come tanti sono i modelli di show.

E il bello è quando diversi modelli si fondono in un unico evento, come in questo dedicato alle feste serali e all’arredo giardino per l’estate.

Ogni live viene studiata ad hoc, soprattutto in base alle esigenze di ciò che si vuole comunicare e presentare, e proprio per questo non ne esiste mai una uguale all’altra”

aggiunge Marianna Chillau, CEO e Co-founder di Marlene, la soluzione di Livestream Shopping utilizzata da Leroy Merlin per le sue dirette.

La Livestream Experience “Summer Garden Party è disponibile al seguente link.