La proposta da 10 punti del Centro Studi Agricoli Sardegna per le elezioni

Ecco la proposta da 10 punti sull’agricoltura del Centro Studi Agricoli, che verra’ consegnata a tutti i partiti e candidati alle elezioni politiche del 25 settembre in Sardegna.

Il direttivo e l’ufficio di Presidenza del Centro Studi Agricoli Sardegna, dopo un’ampia consultazione fra gli agricoltori e allevatori presenti in Sardegna, ha stabilito e deliberato i 10 punti programmatici a favore del comparto agricolo della Sardegna, da sottoporre all’attenzione di tutti i Partiti e d tutti i candidati alle elezioni politiche del 25 Settembre, con richiesta di impegno ,una volta eletti a portare avanti le sottoelencate proposte a favore del comparto agricolo della Sardegna.

L’ufficio di Presidenza presieduto da Tore Piana ha inoltre stabilito di promuovere incontri e confronti pubblici con tutti i candidati ,che volessero incontrare di presenza, l’organizzazione Centro Studi Agricoli per chiederne l’appoggio.

advertisement

1) Approvazione Legge Quadro Nazionale per l’abbattimento della burocrazia e lo snellimento delle domande nella pubblica amministrazione del comparto agricoltura,

2) La Sanità Sarda, comparto animale, cofinanziata al 75 % dallo Stato centrale.

3) Abbattimento del 40% del costo sui trasporti in uscita e in entrata sulle produzioni agricoli prodotte in Sardegna e delle materie prime destinate esclusivamente all’agricoltura e allevamento della Sardegna

4) Riduzione dell’aliquota Iva dal 22 al 10% alle aziende agricole sulla vendita dei cavalli allevati in Sardegna- Approvazione di un Decreto Legge da parte del Governo che dichiari l’intero territorio della Sardegna, zona svantaggiata.

5) Ubicazione di un ufficio di rappresentanza nella regione Sardegna del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

6) Istituzione nei porti della Sardegna di un posto fisso di controllo veterinario e fitopatologico dei prodotti agricoli, animali vivi, carne e pesce e materiale vegetale, in ingresso in Sardegna.

7) Deroga speciale per la Sardegna, con finanziamenti sino al 90% di contributo a fondo perduto per l’Agrisolare (pannelli Fotovoltaici sui tetti degli immobili delle aziende agricole) da fondi o PNRR o da Bilancio dello Stato Ordinario.

8) Finanziamento aggiuntivo sul 2′ pilastro PSR di euro 250 milioni da finanziaria nazionale 2023, rispetto a quello ordinario ricevuto per il periodo 2023/2027, per riconoscimento in obiettivo 1 e insularità della Sardegna dal 1 Gennaio 2023 e aumento della quota a fondo perduto sino al 75%. Per Il PSR Sardegna 2023/2027

9) Programmare una misura nel PSR Sardegna 2023/2027 ove sia compreso un finanziamento sino al 90% a contributo fondo perduto, divisione delle misure a investimento con stanziamento a comparti. Es. settore bovino, settore olivicolo, settore ovi caprino- settore orticolo, etc.

10) Impegno preciso per la rimodulazione del Piano Strategico Nazionale sulla PAC, con norme che prevedano una rimodulazione del valore dei Titoli sulla Pac e l’inserimento del comparto Ovi Caprino dell’Eco schema 1 titolo 2.