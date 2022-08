La 6°ed. dei Remarkable Venue Awards in Sardegna

La sesta edizione dei Remarkable Venue Awards apre le candidature alle attrazioni della Sardegna e del resto d’Italia per le categorie most innovative e miglior gemma nascosta che tornano ad aggiungersi alle 5 “classiche” Most Remarkable Venue, best Museum, best Attraction, best Landmarks, best Onsite Experience

Catacombe di San Gennaro ma anche Palazzo Ducale di Venezia, Parco Giardino Sigurtà, Circo Massimo Experience, Musei Vaticani e Catacombe di San Gennaro: sono solo alcune delle attrazioni che, nel corso delle ultime due edizioni, si sono aggiudicate i riconoscimenti dei Remarkable Venue Awards, il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da TIQETS per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

Il premio è organizzato e assegnato da TIQETS: I vincitori per ciascuna delle sette categorie premiate saranno annunciati il 2 novembre nel corso del TIS – Tourism Innovation Summit, il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo

Giunti alla loro sesta edizione, dopo il grande numero di candidature ricevute gli ultimi due anni, Tiqets conferma le categorie MOST INNOVATIVE e MIGLIOR GEMMA NASCOSTA, a cui sono invitate a candidarsi tutte le attrazioni sarde e di tutta Italia che rispondono ai seguenti requisiti:

MOST INNOVATIVE:

riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA:

riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori. Qualsiasi luogo che offra un’esperienza eccezionale e unica al suo pubblico è incoraggiato a candidarsi.

MOST INNOVATIVE e LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA vanno ad aggiungersi alle categorie “classiche” MOST REMARKABLE VENUE, BEST MUSEUM, BEST ATTRACTION, BEST LANDMARKS, BEST ONSITE EXPERIENCE.

È possibile candidarsi per le due categorie dal 21 luglio all’8 settembre al link: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/judges/#event-information – alla voce “Apply for the Best Hidden Gem or Most Innovative Venue Award”.

“È con grande piacere che anche quest’anno andiamo a premiare le eccellenze nazionali e internazionali che si sono distinte agli occhi attenti dei visitatori di tutto il mondo – commenta Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe e GEPO (Germany & Poland) di Tiqets – La cultura è un bene prezioso che arricchisce gli occhi, le menti e i cuori di chi la incontra. Lavorare in questo settore è per noi di Tiqets un grosso privilegio perché ci permette di fungere da ponte tra migliaia di cuori e questi capolavori dell’arte, dell’intrattenimento, del bello e dello svago che rendono le nostre vite migliori dopo questo incontro!”

I vincitori delle categorie “Most Innovative” e “Miglior Gemma Nascosta” saranno selezionati da una giuria di esperti culturali e esperti regionali per ciascuno dei sei paesi coinvolti, composta da professionisti del settore dei viaggi, organizzazioni educative, DMO, giornalisti del mondo travel, influencer e altro ancora.

Fanno parte della giuria italiana Barbara Antonucci, Coordinatrice del corso di specializzazione post laurea Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale dell’Universita degli Studi di Roma Tre; Manuela Ronchi Chief Executive Officer e Founder di Action Agency e Founder e Direttore Commerciale di Dr. Podcast, Josep Ejarque FTourism & Marketing.

Quest’anno, come l’anno scorso, ospiterà la cerimonia il Tourism Innovation Summit (TIS), il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo che si terrà a Siviglia dal 2 al 4 novembre.

Partecipare alla cerimonia di premiazione gratuita tramite registrazione:

Tiqets invita tutti gli operatori del settore dei viaggi a registrarsi alla cerimonia di premiazione gratuita dei Remarkable Venue Awards, che si terrà durante il Tourism Innovation Summit a Siviglia il 2 novembre, alle ore 19.00 CET.

L’evento sarà anche trasmesso in streaming in tutto il mondo in modo che chiunque possa partecipare virtualmente. È possibile assistere alla cerimonia, sia di persona che in diretta streaming, registrandosi gratuitamente al link: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/judges/#event-information

Coloro che parteciperanno ai Remarkable Venue Awards 2022 di persona, riceveranno anche un pass gratuito per assistere a tutti gli appuntamenti del Tourism Innovation Summit 2022, del valore di oltre 700€. Chi non avrà modo di partecipare fisicamente all’appuntamento, invece, potrà seguire la premiazione in diretta virtualmente.

A proposito dei Tiqets Remarkable Venue Awards:

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017. I premi 2022 premiano i vincitori in sette categorie di premi e sei mercati: Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. Tra i precedenti vincitori del premio la Sagrada Familia, il Musée d’Orsay, il Museo Van Gogh i Musei Vaticani e le Catacombe di San Gennaro.

A proposito di Tiqets:

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per fare cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili.

Tiqets lavora sia con le gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.

A proposito del Tourism Innovation Summit:

Il Tourism Innovation Summit (TIS) 2022, che si terrà dal 2 al 4 novembre a Siviglia, è il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo. TIS2022 riunirà i decisori del settore turistico per discutere e tracciare le linee guida per la riattivazione del settore. La riattivazione, il recupero della fiducia dei viaggiatori, il turismo inclusivo, la sostenibilità e la digitalizzazione stanno diventando fattori chiave per una nuova era del viaggio.