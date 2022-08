“Keep On Moving”: su Spotify il brano di Thunder 

“Keep On Moving”, su Spotify spopola il brano di Thunder

Beat elettronico e voce reale: piace il nuovo progetto musicale del duo cesenaticense Cesare Tramontano Guerritore e Antonio Maio

“Il brano? Mostra come sperimentiamo la nostra musica, unendo un beat elettronico ad una voce reale, umana, in modo tale che chi ascolta possa continuare a muoversi, keep on moving appunto…”.

Sta avendo un grandissimo successo, sulla piattaforma Spotify, il brano “Keep On Moving”, il singolo d’esordio del progetto dance Thunder (in collaborazione con df group) disponibile dal 29 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Prodotto da Collettivo Funk, la label publishing indipendente con sede a Rimini nata nel 2010 da un’idea del musicista e produttore Marcello Sutera, il brano – distribuito da Artist First – si ispira ai grandi classici della musica dance ed elettronica.

Protagonisti Cesare Tramontano Guerritore e Antonio Maio che compongono il progetto Thunder. L’idea? Produrre musica unendo strumenti analogici e digitali dopo che i due avevano suonato insieme in un progetto folk.

Ascoltala su Spotify: https://open.spotify.com/track/4SI4ZwlLDDSZzO6HkdTbgy?si=57a3df9f5f5b4ec2