Jazz Around, a Santadi è atteso il WE3 trio

Una nuova tappa di “Ai Confini tra Sardegna e jazz”, d opodomani (mercoledì 24) alla Cantina sociale di Santadi col trio WE3 di Francesco Chiapperini, Luca Pissavini e Stefano Grasso per le anteprime della rassegna “Jazz Around”. Appuntamento alle 21.00.

Una nuova tappa si aggiunge al cammino del trentasettesimo festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz“, che durante il mese di agosto propone una una prima serie di anteprime sotto l’insegna “Jazz Around”, una sorta di “festival nel festival” con diverse tappe in siti di interesse paesaggistico, storico e culturale del Sulcis-Iglesiente, per l’organizzazione dell’Associazione Culturale Punta Giara.

Dopodomani, mercoledì 24, l’appuntamento con la musica si rinnova alla Cantina Sociale di Santadi, dove alle 21 è atteso il trio WE3 guidato da Francesco Chiapperini (sax baritono, clarinetto basso, synth), Luca Pissavini (violone), Stefano Grasso (batteria).

Ispirandosi alla musica “sciamanica” che John Surman, Barre Phillips e Stu Martin hanno proposto attraverso la loro storica formazione “The Trio”, WE3 rende omaggio a quel sentire che, negli anni ’70, vide l’incisione di capolavori quali “The Trio”, “Conflagration”.

Tutto ciò con un suo repertorio del tutto originale, in cui la vena compositiva di Chiapperini continua nel suo spaziare dal grande jazz alla musica popolare, al free jazz. Sonorità ruvide, possenti, piene, e un continuo interplay tra sassofono baritono, violone, e batteria crea un flusso travolgente e allo stesso tempo coinvolgente, consegnato alle dieci tracce di un album omonimo (WE3), uscito nel 2021 per Aut Records.

Tra i brani, non potevano mancare un riferimento alla visionaria musica di Sun Ra, con “Lights on a Satellite” e un omaggio alla formazione ispiratrice con “6’s and 7’s” di Barre Phillips.

Biglietti, prevendite e prenotazioni:

Il concerto del trio “WE3” ha un biglietto di 15 euro, che comprende una degustazione di vini della Cantina di Santadi e di prodotti tipici della zona.

La partecipazione all’evento è a numero chiuso, e sarà possibile fino a esaurimento posti: per riservare il proprio posto, e per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare l’Associazione Punta Giara al numero di telefono 0781 188 8246 o all’ indirizzo e-mail comunicazione@santannarresijazz.it

