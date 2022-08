Jane Jeresa & Bluesunset band al VI Blues Sunset festival

Jane Jeresa è pronta a conquistare Porto Ferro con il suo cantato (emozionato ed emozionante) e la sua fisicità (energica ma sensuale), vettori di una comunicazione semplice e viva, pura e generosa che avvolge di sé la platea in un donarsi che non conosce risparmio, evocando con efficacia una sua grande musa ispiratrice, Aretha Franklyn.

Questo accadrà mercoledì 10 agosto 2022 sulla spiaggia della baia di Porto Ferro, sul palco dell’omonimo Baretto, luogo in cui il festival Blues Sunset fa incontrare il Blues e il tramonto, elementi complementari sulla scena in un luogo in cui al calar del sole si accendono le spie e si scatena il flusso d’arte e d’espressione che caratterizza il fare musica dei bluesman.

Jane Jeresa è cantante e autrice gospel/soul e blues di origini africane oggi residente a Pavia. È considerata a pieno titolo una voce emergente ma di grande impatto sulla scena Italiana della musica gospel, soul e blues, ambiente in cui inizia ad attirare anche il vivace interesse della critica di settore. Nonostante la sua giovane formazione, Jane vanta già un serio e nutritissimo percorso live affrontato anche nelle più significative ribalte dedicate alla musica afroamericana in Italia (con incursioni in Svizzera e Germania). Dopo “Enough is Enough” e “Step Into The Groove“ (Ammonia Records), i due LP registrati con la sua band originaria Jane J’s Clan, a giugno 2017 Jane presenta “Runaway Man”, il primo singolo di sua composizione (Ultrasound Records). Alla fine del 2017 pubblica il primo EP di brani inediti, connotati da raffinati (ma comunicativi) arrangiamenti che coniugano – in felice amalgama – ritmi africani a sonorità soul e jazz. Il suo ultimo album è “FREEDOM” (Tank OF Music), pubblicato nel giugno del 2022: contiene brani a sua firma di impronta Soul, Blues e Funk, il genere che esprime il sentimento profondo della più autentica Black Music.

Per l’occasione, Jane Jeresa sarà accompagnata sul palco dalla Bluesunset Band, un super combo “residenti” di musicisti sardi che ormai da anni frequenta e anima il festival e che in questa edizione ne sarà protagonista al fianco degli headline del cartellone 2022. L’ensemble è composto da Carlo Sozzi alla batteria, Jim Solinas alle tastiere e piano, Fabrizio Leoni al basso e Cisco Ogana alla chitarra.

Padrone di casa della serata sarà Danilo Cappai, operatore sociale e culturale oltre che anima del Baretto di Porto Ferro: “Continuare ad esserci è un piccolo grande successo. E crescere, nella qualità e non soltanto nel numero delle proposte, è una nostra piccola grande vittoria. Proviamo a non essere mai banali, puntiamo sulla peculiarità, su ciò che è diverso, nuovo e stimolante anche se sempre ricompreso nel tema del festival, il Blues. Abbiamo come sempre il tramonto, abbiamo il mare e le sue onde e abbiamo Jane Jeresa. In lontananza si sente già la musica..“.

APPUNTAMENTI

Il Blues Sunset festival continua con Paolo Bonfanti & Bluesunset band (17/08), Quique Gomez & Curro Serrano + Bluesunset band (24/08), Jaime Dolce & Bluesunset band(31/08) e Francesco Piu band (03/09).