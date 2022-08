Jacopo Cullin in scena col suo “È inutile a dire!” domani a Guspini

Appuntamento nel territorio di Guspini per il tour estivo di “È inutile a dire!”, il nuovo spettacolo di Jacopo Cullin capace di registrare il tutto esaurito in ogni suo precedente appuntamento isolano.

Domani, sabato 6 agosto, alle 21.30 nel suggestivo scenario delle Miniere di Montevecchio, complesso minerario del Medio Campidano, per un secolo centro dell’industria estrattiva del sud-ovest, oggi sito del parco geominerario della Sardegna e patrimonio Unesco, l’attore e regista cagliaritano andrà in scena con tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo.

Ad affiancarlo sul palco ci sarà il collega, amico e collaudata spalla Gabriele Cossu, con le musiche dal vivo di Matteo Gallus (al violino), Riccardo Sanna (alla fisarmonica) e Andrea Lai (al contrabbasso).

“È emozionante e suggestivo portare lo spettacolo nelle miniere di Montevecchio, alle quali sono molto legato – racconta Jacopo Cullin -, sarà sicuramente una serata magica!”

“È inutile a dire!” nasce dalla penna di Jacopo Cullin nel 2019 con l’obiettivo e l’esigenza di esplorare e rifletterecon sottile ironia e delicata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano l’epoca contemporanea: dalla società liquida, alla fragilità delle relazioni, passando per la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

Il tour di “È inutile a dire!” proseguirà sabato 27 agosto nell’Arena di piazza Nazzari aCagliari (data già sold out). Per sopperire alle tante richieste pervenute, l’appuntamento cagliaritano verrà replicato sabato 3 e domenica 4 settembre. Venerdì 2 settembre, invece, Cullin sarà in scena alle Miniere di Monteponi di Iglesias.