Irene Salis protagonista del Dromos festival

Il quartetto di Irene Salia protagonista domani (domenica 7 agosto) alle 21:30 nello scenario del Giardino Antiquarium di Oristano

Irene Salis protagonista del Dromos festival: prosegue il viaggio della ventiquattresima edizione di Dromos, il festival itinerante organizzato dall’omonima associazione culturale, che propone i suoi appuntamenti tra Oristano e altri centri e località della sua provincia, fino a venerdì 13 agosto (con un appuntamento d’appendice a fine mese, il 27 a Neoneli), nel segno dei “Saltimbanchi”, tema che ne caratterizza e connota l’edizione di quest’anno.

Domani (domenica 7 agosto) alle 21.30 protagonista nel Giardino Antiquarium Arborense di Oristano sarà il quartetto della cantante, scrittrice e produttrice Irene Salis (biglietto a 10 euro più prevendita), raffinata interprete cagliaritana la cui ricerca sull’essenza del suono è figlia delle tante esperienze maturate nella vita, vissuta tra Italia, Stati Uniti, Europa e Africa. Negli anni, Irene Salis ha sviluppato una profonda passione per la musica, perfetto canale capace di unificare linguaggi distanti, nel senso più ampio del termine, studiando e confrontandosi con iconici musicisti come Reggie Workman, Junior Mance, Amir Ziv e Richard Harper, tra gli altri, che l’hanno incoraggiata a comporre e arrangiare in modo originale e personale, sviluppando una voce compositiva scevra da specifici linguaggi. A Oristano sarà accompagnata da Andrea Sanna alle tastiere, Andrea Parodo al basso elettrico e Nicola Vacca alla batteria.

L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Oristano, in collaborazione con il Museo Archeologico e Storico Artistico “Antiquarium Arborense” di Oristano.

