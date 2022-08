Instabilità sparsa sui settori interni e su Iglesiente e Cagliaritano

SABATO: Peggioramento dal pomerggio su Gallura e Olbiese, a causa di un impulso instabile che attraversa i settori, determinando una veloce passata di rovesci e temporali, dove non si escludono fenomeni anche di una certa intensità; altrove variabile con annuvolamenti a tratti compatti sui silievi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare di Sardegna da poco mosso a mosso; Canale mosso; Tirreno poco mosso.

advertisement