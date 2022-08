Incontro-dibattito con Annamaria Loche

15 settembre 2022 ore 17.30

Il laboratorio di Filosofia “Pensare in presenza”, in partenariato con la Compagnia B e la Biblioteca Emilio Lussu della Città Metropolitana di Cagliari, propone un incontro-dibattito aperto al pubblico centrato sul testo:

“La liberté ou la mort: il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges” di Annamaria Loche.

Quale segno Olympe de Gouges ha lasciato nella storia delle donne? Cosa hanno da insegnarci il suo pensiero e il suo coraggio?

Siete invitati a partecipare all’incontro con la docente Annamaria Loche, che con il suo ultimo libro Libertà o Morte, ci invita a riflettere sul pensiero e sull’azione di Olympe de Gouges, generalmente considerata la prima femminista moderna.

Perché parlare oggi della sua battaglia per la conquista dei diritti delle donne?

In che cosa consiste il suo femminismo?

Olympe de Gouges (1748-1793) “Figlia” dell’Illuminismo, ne sa cogliere lo spirito, richiamandosi alle idee di natura, di ragione e di pace che lo caratterizzano, criticando i pregiudizi e le disparità sociali e di genere, proponendo riforme legislative e difendendo la Costituzione del 1791.

Destinatari

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa prenotazione.

Quando e dove

giovedì 15 settembre 2022 ore 17:30 presso la sala conferenze Giovanni Lilliu della Biblioteca metropolitana Emilio Lussu – Villa Clara, Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da via Mattei e da via Cadello 9/b.

Iscrizioni

Si invita a prenotarsi inviando una email a info@bibliotecamonteclaro.it, specificando nell’oggetto “Laboratorio del 15.9.2022”.

Per informazioni chiamare allo 0704092901.

Collegamento al catalogo delle opere di Annamaria Loche possedute dal Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

Locandina “Laboratorio di Filosofia”