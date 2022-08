Sotto controllo l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando un’azienda che smaltisce rifiuti plastici ad Augusta, in provincia di Siracusa. Impegnate squadre da Augusta, Lentini, e dalla centrale Siracusa con rinforzi da Catania e il mezzo aeroportuale da Ragusa. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso le operazioni di spegnimento e della messa in sicurezza della struttura, Arpa sul posto per i rilievi ambientali. vbo/gsl