Inaugurazione mostra: Il Gremio dei Massai Agricoltori tra fede e tradizione. Documenti, immagini, opere d’arte.

Pinacoteca nazionale di Sassari. Venerdì 5 agosto 2022, alle 19.00

Sassari rivive l’attesa Faradda, la discesa dei Candelieri, che ritorna e celebra, dopo la pausa dovuta alla pandemia, lo scioglimento del voto alla Madonna dopo la liberazione dalla peste nel 1528.

Venerdì 5 agosto 2022, alle 19.00, la Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Sassari, Maria Paola Dettori, in collaborazione con il Gremio dei Massai Agricoltori, inaugura una mostra dedicata a questa tradizione lunga secoli, oggi patrimonio Unesco, dal titolo: Il Gremio dei Massai Agricoltori tra fede e tradizione. Documenti, immagini, opere d’arte.

In mostra l’antico Candeliere, recentemente restaurato, stendardi e antiche bandiere di Candeliere, accompagnati da una serie di disegni inediti di Giuseppe Biasi dedicati alla figura degli Obrieri o Paraj.

Documenti antichi e in uso, come statuti e verbali, immagini d’epoca, abiti e opere d’arte racconteranno la vita e le usanze del Gremio che, nel tradizionale intregu, scambia col Sindaco della città le bandiere e partecipa al brindisi di buon augurio.

La serata, si concluderà con un brindisi e il concerto del coro Amici del canto sardo Città di Sassari.

L’evento è inserito nel cartellone delle iniziative in programma per la rassegna “Estate nei Musei in Sardegna 2022”, con lo slogan, Dietro una spiaggia c’è un museo che ti aspetta! Noi ci siamo…Tu? che prevede una serie di aperture straordinarie serali nei musei e luoghi della cultura della DRM, con ingresso gratuito.

La mostra sarà visitabile fino al 3 settembre 2022.