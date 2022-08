IN6N: pre-ascolto del nuovo singolo Indie Punk

IN6N

Disponibile dal 9 settembre

“Policlinico”

Il nuovo singolo energicamente triste, musicalmente Indie Punk

Distribuito da ADA Music Italy

“Policlinico” è il titolo del nuovo singolo dell’artista romano IN6N, il quale torna dopo la fortunata pubblicazione dell’album “IL MALE MODERNO”. Questo nuovo singolo segna il compimento di un passo in avanti nel percorso dell’artista: distribuito da ADA Music Italy, “Policlinico” ha sonorità Indie Punk, ma non rinuncia a influenze garage shoegaze; musicalmente alternativo, energicamente triste.

“Non sono come mi descrivono” è l’incipit del nuovo e travolgente singolo di IN6N. Poche parole che racchiudono in realtà l’essenza del brano, che “urla emozioni esplicite legate alla libertà di essere ciò che si vuole veramente, senza censure e paure”, così come afferma l’artista stesso.

Il brano potrebbe porsi come una corrente che determina una wave condivisibile a livello generazionale, nonché come un brano impattante il quale si rivolge a tutti coloro che cercano una scarica di adrenalina dopo aver attraversato un momento buio.

“Policlinico” è un modo di narrare il disagio ed esprimere la volontà di sentirsi vivi

Biografia

IN6N è un artista di Roma, classe 1994. Inizia la sua carriera artistica lavorando come fotografo per band avvicinandosi anche al mondo del mosh-pit. È così che avvia il suo primo progetto musicale dal nome “INSVNEXVX” mescolando varie influenze internazionali che attingono al rap. Dopo l’EP “Distruzioni x l’uso” e “May Cry”, il progetto evolve con il nome IN6N con cui l’artista firma tre singoli nella label “Thaurus” distribuiti da Universal, confermando la suggestività del suo immaginario. A marzo 2022 pubblica l’album di stampo Scream Rap con sonorità electro-Punk dal titolo “IL MALE MODERNO” che viene ben accolto dalla critica e che lascia prospettare un percorso intrigante per l’artista che sa di avere molto da dire.

