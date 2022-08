Una nave cargo è in arrivo nel porto di Ravenna con 15 mila tonnellate di semi di mais provenienti da Odessa. L’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli è presente per effettuare le verifiche. “L’Agenzia – spiega il Direttore Generale Marcello Minenna – sta seguendo da mesi con particolare attenzione la situazione nel Donbass per garantire la legalità e la sicurezza delle merci che arrivano in Italia”.

sat/gsl