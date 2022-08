In arresto 20enne marocchino per spaccio di droga a Cagliari

In arresto 20enne marocchino a Cagliari. Ieri al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne marocchino.

Il ragazzo, residente a Decimoputzu, di fatto senza fissa dimora, ha già all’attivo precedenti denunce.

I militari operanti, verso le 5, su segnalazione giunta alla centrale operativa di una persona in possesso di droga che si trovava all’interno di un negozio di kebab, sono intervenuti in Via Sant’Eulalia.

Il ragazzo era in compagnia di un altro giovane connazionale ed entrambi sono stati perquisiti. Il nordafricano è stato trovato in possesso di 0,51 grammi di lyrica, 13,50 gr. di marijuana e 0,37 gr. di hashish, nonché della somma contante di 20 euro.

Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell’udienza di convalida.

LA DROGA SEQUESTRATA

Il Pregabalin (nome commerciale Lyrica), usato negli adulti per il trattamento di alcune forme di epilessia, nel trattamento del dolore neuropatico centrale e periferico e del disturbo d’ansia generalizzato, è una nuova droga molto in voga tra i giovani. Soprattutto Oltralpe.

L’AVVISO RIVOLTO AI MEDICI DALL’ANSM

“Questi farmaci vengano sempre più utilizzati per scopi ricreativi – avverte in un nota la francese Agence Nationale de Sécurité du Medicament (ANSM). Le prime segnalazioni di abuso sono avvenute in Europa nel 2010 e dalla rete francese di sorveglianza sulle dipendenze nel 2011 “A causa di questi abusi e del conseguente rischio di dipendenza, sono stati svolti studi specifici condotti con i pazienti”. Queste ricerche hanno confermato il rischio di dipendenza e di abuso “già dai primi mesi di trattamento”. Il lavoro degli esperti ha anche dimostrato che “una popolazione di pazienti trattati con metadone (un noto trattamento per la dipendenza da eroina) abusa di pregabalin“. Un aumento del consumo di questo trattamento in pazienti a rischio è stato di conseguenza individuato dalle autorità sanitarie. Inoltre, l’ultimo rapporto nazionale di tracciabilità nella vigilanza sulle dipendenze in Francia, ha dimostrato che i pazienti che abusano di pregabalin si procurano questo farmaco in modo illegale.