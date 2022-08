Il Salotto delle Celebrità a Venezia

Il Solotto delle celebritàa Venezia, è il nuovo format prodotto da AG Agency Management che sarà presente in occasione del Festival del Cinema di Venezia, l’8 settembre, presso l’Hotel “HUNGARIA – 5 – STAR LUXURY”.

Il Solotto delle celebrità a Venezia. Presenti all’evento imprenditori, Celebrità, Influencer e modelle e modelli.

Durante la serata verrà anche consegnato il Premio Internazionale EUROPEAN SOAP AWARD AND SERIES, che torna dopo qualche anno con nomi e produzioni oltre confine, nella cornice del Festival del Cinema di Venezia e nel format “Il Salotto delle Celebrità”. Il Premio e’ stato ideato anni fa da Sante Cossentino con grande successo per eventi esclusivi e star internazionali , e quest’anno si svolgerà in collaborazione a Venezia con Alessandro Grifa CEO Chief Executive Officer dell’AG Agency Management nonché promosso da Massmedia Comunicazione .

Nel corso della serata speciale saranno premiati alcuni protagonisti delle soap tra le più amate e seguite della tv come Il segreto , Una vita , Sei sorelle, Il paradiso delle signore e Un posto al sole , e attori che hanno fatto la storia della serialita’ italiana e internazionale , con premi speciali alla carriera e nominativi per i tanti volti presenti .

Tra i premiati sono già confermati Riccardo Polizzy Carbonelli , Imma Pirone , Cristina Moglia , Samuela Sardo , Roberto Chevalier , Montse Alcoverro, Marc Parejo , Clara Garrido , Mariona Tena , Juanma Navas , Marita Zafra , Sandra Marchena , Alejandra Meco , Cesar Capilla , Edoardo Siravo e tantissimi altri volti della fiction seriale premiati nominativamente .

Il Salotto delle Celebrità è una produzione di Alessandro Grifa, CEO Chief Executive Officer di AG Agency Management.

Un ringraziamento speciale ai nostri partner : Adede Cosmetics, Beauty Life Cosmetici, Beeit, Danié Made in Sicily, Daniele Giovani Milano, Il Sogno di Siriah Gioielli, Mario Berta Battiloro, Miky Mak-Up Academy, Miliare Sorrento Coast, Credito Micro, Nyce Cosmetic, Perini Group, Royal Security, Selavie Nails, Shine Luxury, Haifa Humaid, Studio Pagano & Partners, Terre del Dogado, Solisa integratori alimentari, Genesis Mobile e Red Carpet.

