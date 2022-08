Il progetto “Hola la Poyana”

Il progetto “Hola la Poyana” sul palco dell’Old Square di Cagliari domani (giovedì 11 agosto) nell’ambito della prima edizione di “Crush”, rassegna di musica indipendente dedicata ai più interessanti artisti della scena isolana.

Il progetto “Hola la Poyana” – Proseguono all’Old Square di Cagliari gli appuntamenti della prima edizione di “Crush”, il nuovo format ideato e promosso dal rinomato irish pub cittadino, in programma fino al prossimo al 25 agosto con la direzione artistica Martina Manca.

Domani (giovedì 11 agosto) riflettori e amplificatori accesi per il progetto Hola la Poyana del chitarrista, bassista e cantante Raffaele Badas.

Sviluppato inizialmente attraverso l’uso di pochi ed essenziali strumenti (chitarra acustica, voce e stomp box), Hola la Poyana debutta nel 2012 con l’EP auto-prodotto Lazy music for dry skins, disco ben accolto dalla critica, successivamente promosso con decine di date in tutta Italia.

Nel 2014 Badas incide A tiny collection of songs about problems relating to the opposite sex, dato alle stampe per l’etichetta sarda Hopetone records e seguito da due anni di date incessanti lungo tutta la penisola.

Il 2018 comincia la lavorazione di un nuovo disco, registrato in diversi momenti e diversi luoghi, lavoro, di lentissima gestazione esattamente come i precedenti, ultimato, mixato e masterizzato alla fine del 2020 nello studio Electrical Storm dalle sapienti mani di Simone Sedda.

L’EP, intitolato A long cold summer ha coinvolto formazioni e musicisti come Rigolò, Lilies on Mars, Was, Diverting duo (ora Memory of Sho) e Don Leone.

Tante e importanti le collaborazioni vantate da Hola la Poyana, che ha condiviso il palco con artisti del calibro di Micah P. Hinson, Geoff Farina (Karate), Bugo, The Mojomatics.

L’appuntamento sarà accompagnato dal dj set di Unoturbo.

“Abbiamo deciso di investire su questa rassegna per strizzare l’occhio alla musica indipendente sarda, selezionando solo progetti inediti, di gruppi e formazioni, non per forza accumunati da un genere musicale preciso”, spiegano gli organizzatori.

“La direzione artistica è stata affidata a Martina Manca e il nome Crush (che in inglese comprende differenti significati, tra i quali ‘frantumare’) è stato scelto per trasmettere la netta volontà di rottura con la programmazione musicale proposta durante la scorsa stagione invernale, durante la quale abbiamo spesso ospitato cover band.

Adesso vogliamo, appunto, ‘rompere’ lo schema e dare il via a un nuovo corso e Crush (che in inglese significa anche ‘cotta’), sottolinea il nostro amore per la musica che, dopo tanti anni, proprio come all’inizio, continua a essere sincero e carico di passione.”

IL LOCALE – L’Old Square è uno degli storici pub della città di Cagliari. Inaugurato come circolo privato nel dicembre del 1996, è stato rilevato dall’attuale gestione da 11 anni.

Il locale fin dall’inizio ha sempre avuto una spiccata vocazione musicale, proponendo eventi e rassegne, a partire da Idioteque, che ha visto salire sul suo palcoscenico nomi del calibro di Salmo (allora agli esordi).

All’Old Square hanno suonato e si sono esibite band diqualsiasi tipo, con artisti sardi, ma anche nazionali e internazionali.