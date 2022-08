Tra le bellezze dei trulli arriva il nuovo singolo “ Sky ”.

La nuova hit estiva de Gli AnimAttori!

Il nuovo singolo “Sky” de Gli AnimAttori!

In piena estate , Venerdì 12 agosto 2022 arriva il nuovo singolo del trio Gli AnimAttori dal titolo “Sky”.

Immersi nella valle d’Itria nella location “Borgo del tempo ritrovato” ad Ostuni, Gli AnimAttori e il producer Matteo Pisa si sono ritrovati a distanza di due anni dall’ ultimo singolo “ Se mi cercherai” con una nuova sfida:

quella di farvi continuare a ballare e di toccare il cielo.

Lasciatevi trasportare con il nuovo pezzo tutto dance “Sky”.

Il nuovo singolo del trio apulo-romano formato da Michele Penisola, Edoardo Schiaffi e Luana Montone si può trovare su tutti i digital store musicali e sul canale youtube ufficiale de Gli AnimAttori.

Il videoclip è stato girato nella splendida Puglia, insieme alle ragazze della scuola di ballo Attitude Ballet di Gravina in Puglia con la coreografia di Miriana Desiante, finalista nazionale del concorso internazionale di bellezza Miss Principessa d’ Europa del patron Devis Paganelli.

TESTO SKY

Siamo qui

Let’s go to the dream

Quanto tempo ormai

We can touch the sky

Sogna la realtà

Tanto lo sai già

Da Roma alle Hawaii è

sempre un goodbye

Viva la vita che scorre infinita

E una sfida ogni passo che fai

Questa estate ci appartiene

Senti il ritmo nelle vene

Corre forte ti sostiene

Giuro se balliamo insieme

Mi sento bene!

Suona tu non ti fermare

Vola la musica sale

Festa, vogliamo brindare

Resta, che poi andiamo al mare

Senti che bello eee

Ballare qui con te

Gira il mondo

Viaggia in un secondo

Fai vibrare il cuore

Riempi di colore

Tra una birra e un drink

Ci vediamo qui

Lascia tutto e vai

You can touch the sky

Viva la vita che scorre infinita

E una sfida ogni passo che fai

Questa estate ci appartiene

Senti il ritmo nelle vene

Corre forte ti sostiene

Giuro se balliamo insieme

Mi sento bene!