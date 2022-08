Il Novafonic Quartet a Portoscuso per l’ ArtAngo & Jazz Festival

Il Novafonic Quartet a Portoscuso. Dopo il grande successo con i Virtuosi dei Berliner Philharmoniker, prosegue la tredicesima edizione di ArtAngo & Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

Lunedì 22 agosto alle ore 22, lo strepitoso scenario della Tonnara Su Pranu di Portoscuso, ospiterà il Novafonic Quartet per un concerto dal titolo “Contemporary Tango”.

L’ensemble è formato dal bandoneonista e compositore Fabio Furìa, dal violinista Gianmaria Melis, dal contrabbassista Giovanni Chiaramonte e dal pianista Marco Schirru.

advertisement

Sarà uno spettacolo emozionante ed innovativo, dove passato, presente e futuro saranno condensati in un viaggio insolito e passionale nella storia del tango. Il Tango tradizionale, le influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzola si fonderanno con le originali composizioni del M° Fabio Furia. Non sarà una serata alla sola insegna della musica, ma una serata di vera Arte in tutte le sue sfaccettature.

Per questo evento non è necessaria alcuna prenotazione.

ArtAngo & jazz festival è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias e Portoscuso.