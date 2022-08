Il 2 Settembre 2022: Gender Equality e Pari opportunità

Il 2 Settembre 2022: Gender Equality e Pari opportunità – Cinema nelle scuole: Gli incontri promossi da 100autori e ANAC al Lido di Venezia.

Il 2 Settembre 2022: Gender Equality e Pari opportunità: Come ogni anno le associazioni degli autori ANAC e 100autori promuovono alle Giornate incontri legati alle trasformazioni del sistema audiovisivo italiano.

Inseriti nel quadro generale degli appuntamenti delle Giornate degli Autori, in collaborazione con Isola Edipo, sono due le occasioni di quest’anno che vertono sulle significative novità recepite dal Ministero della Cultura: la parità di genere, tema su cui è fortemente impegnata da anni l’associazione 100autori, e l’inserimento del cinema nel sistema scolastico su cui fin dallo scorso anno collaborano ANAC e Isola Edipo.

Gender equality e pari opportunità.

Presente e prospettive future è il titolo del convegno promosso dai 100autori in programma venerdì 2 settembre presso la Sala Laguna, dalle 10.30 alle 12.00.

Il settore audiovisivo ha un ruolo particolare da svolgere in relazione al raggiungimento di questo obiettivo perché è ben attrezzato per modellare e influenzare percezioni, idee, atteggiamenti e comportamenti prevalenti nella società.

I contenuti audiovisivi possono ostacolare o accelerare il cambiamento strutturale verso l’uguaglianza. In un momento che si configura come un’occasione di svolta in questo processo, 100autori promuove un dibattito per affrontare le questioni relative alle politiche sulla parità di genere, alle misure e i programmi di sostegno (formazione, produzione, festival, ricerca e monitoraggio).

Insieme alla Capo Ufficio di Gabinetto del MiC, Annalisa Cipollone, si parlerà di strategie normative.

Con Celeste Costantino, coordinatrice dell’Osservatorio sulla parità di genere del MiC, l’attenzione si sposterà sulle attività di ricerca e monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento di questo obiettivo non solo nel settore audiovisivo.

Con Marta Donzelli, Presidente del CSC, si affronterà il tema della formazione e della produzione, mentre con Gaia Furrer, direttrice delle Giornate, la riflessione si sposterà sul ruolo delle donne nel mondo della cultura e della promozione cinematografica.

A moderare l’incontro Paola Randi, regista, sceneggiatrice e membro del consiglio direttivo dei 100autori. Apre il dibattito, Céline Sciamma, regista e presidente di Giuria delle Giornate degli Autori.

Sono previsti gli interventi di: Francesca Romana De Martini (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), Nevina Satta (Direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission), Margherita Ferri (regista e sceneggiatrice), Annamaria Granatello (direttrice del Premio Solinas).

Il 3 settembre sarà la volta di Ad occhi aperti: scuola e cinema atto secondo (alle 11.00 in Sala Laguna), appuntamento voluto da Isola Edipo e ANAC, in collaborazione con Young For Fun e Tesla Production.

Come suggerisce il titolo, è il secondo appuntamento di una finestra di incontri inaugurati nel corso dell’edizione 2021, dedicata al rapporto tra cinema e scuola.

L’incontro analizzerà la necessità dello sviluppo integrato all’interno della scuola italiana di un percorso dedicato al Cinema.

Si parte dalla valorizzazione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura.

Avranno speciale attenzione i territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

L’incontro, introdotto da Silvia Jop – direttrice artistica di Isola Edipo – e da Francesco Ranieri Martinotti – presidente ANAC –, sarà moderato da Cristian Natoli, referente ANAC del FVG, e da Martina Pizzamiglio.

Articolo di Michael Bonannini