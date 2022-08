I wrestler di San Marino alla prova del Live

Dopo anni di registrazioni della serie tv, vanno alla prova del Live col pubblico. Primo ottobre 2022, il luogo verrà annunciato a Giorni, ma la AWS (Associazione Wrestling San Marino) inaugura il suo primo show Live.

“Dopo la trasmissione della serie Tv I Titani del Wrestling abbiamo avuto una serie di richieste per effettuare un Live molto intense dai nostri fan. Ciò anche grazie al nostro Partner televisivo DI.Tv che ringraziamo, così come ringraziamo il dott Suzzi per l’aiuto” dice il presidente della AWS Marco Folloni.

“Stiamo definendo la location, l’annunceremo in breve tempo, ma siamo anche in ricerca di Partner commerciali importanti. Abbiamo progetti importanti, tra cui lo sviluppo del nostro attuale Trading Center, l’evoluzione del programma tv, l’apertura di nuove accademie nella repubblica, la produzione di nuovo merchandising e tantissimi progetti che possono essere, non solo un rientro di visibilità ma offriamo un progetto che possa percepire utili finanziari” prosegue il massimo dirigente.